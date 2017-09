El. MŚ koszykarzy. Polacy z Węgrami w Gdyni i z Litwą w Kłajpedzie

Reprezentacja Polski eliminacje do mistrzostwa świata w Chinach w 2019 roku rozpocznie meczem z Węgrami w Gdyni (23 listopada). Trzy dni później Polacy zagrają z Litwą w Kłajpedzie.

Zdjęcie Reprezentant Polski w koszykówce Adam Waczyński (L) /AFP

We wrześniowym Eurobaskecie Polacy nie uzyskali awansu do fazy grupowej i zostali sklasyfikowani na 18. miejscu. Litwini (wicemistrzowie Europy 2015) zajęli 9. pozycję, a Węgrzy - 16.

W grupie C kwalifikacji MŚ biało-czerwoni zmierzą się jeszcze z Kosowem, z którym pierwsze spotkanie rozegra 23 lutego 2018 r. na własnym parkiecie. Rewanże odbędą się, odpowiednio, 26 lutego (Węgry, wyjazd), 28 czerwca 2018 (Litwa, u siebie) oraz 1 lipca 2018 (Kosowo, wyjazd).

Po raz pierwszy w finałowym turnieju MŚ wystąpią 32 ekipy. W Europie do rywalizacji o bilet do Chin przystąpią 32 drużyny: 24 uczestników tegorocznych mistrzostw kontynentu oraz osiem drużyn z preeliminacji. Do drugiej fazy eliminacji awansują po trzy zespoły z każdej z ośmiu grup.