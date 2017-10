El. MŚ koszykarzy. FIBA zmieniła termin czwartkowych meczów

Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) zadecydowała o zmianie terminu czwartkowych meczów eliminacji MŚ. Zostały one przeniesione na piątek. Jeżeli za FIBA zmian w terminarzu dokona także Euroliga, gracze czołowych klubów będą mogli wystąpić w reprezentacjach swoich krajów.

Zdjęcie Prezydent FIBA Turgay Demirel /Getty Images

- Wprowadzone modyfikacje pozwolą klubom z Euroligi grać w najsilniejszym składzie, jak również dadzą zawodnikom szansę na występ w kadrze - poinformowały władze FIBA w wydanym w środę oświadczeniu.

Zmiany dotyczą spotkań mających się odbyć w listopadzie i lutym.

Zgodnie z wcześniejszymi propozycjami, władze Euroligi w ramach kompromisu mają teraz przenieść czwartkowe i piątkowe mecze na wtorek. Takie rozwiązanie dałoby zawodnikom występujących w tych prestiżowych rozgrywkach siedem dni wolnego miedzy kolejnymi spotkaniami, które mogliby wykorzystać na występ w eliminacjach.

Władze Euroligi nie podjęły jeszcze decyzji w kwestii zmian w kalendarzu spotkań. W wydanym pod koniec września oświadczeniu wypowiadały się jednak o planowanych zmianach i propozycjach FIBA z dużą ostrożnością.

Mecze eliminacyjne MŚ 2019 zaplanowano m.in. na koniec listopada oraz luty. Dokładnie w tym samym czasie Euroliga zaplanowała swoje kolejki spotkań. Sytuacja ta pozbawiała możliwości gry w kadrze wielu najlepszych zawodników, w tym kapitana biało-czerwonych Adama Waczyńskiego, występującego na co dzień w hiszpańskiej Unicai Malaga.

Zgodnie z decyzją FIBA mecz eliminacji MŚ Polska - Węgry mający się odbyć w Gdyni 23 listopada, zostanie rozegrany następnego dnia w piątek. Dwa dni później w Kłajpedzie biało-czerwoni zmierzą się z Litwinami. W grupie C kwalifikacji MŚ biało-czerwoni zagrają jeszcze z Kosowem.

Po raz pierwszy w finałowym turnieju MŚ wystąpią 32 ekipy. W Europie do rywalizacji o bilet do Chin przystąpią 32 drużyny: 24 uczestników tegorocznych mistrzostw kontynentu oraz osiem drużyn z preeliminacji. Do drugiej fazy eliminacji awansują po trzy zespoły z każdej z ośmiu grup.