El. MŚ koszykarzy. Dardan Berisha poprowadził Kosowo do historycznego sukcesu

Były reprezentant Polski Dardan Berisha, zdobywając 28 punktów, poprowadził drużynę narodową Kosowa do historycznego, pierwszego zwycięstwa w meczu o stawkę. W preeliminacjach mistrzostw świata jego zespół pokonał w Prisztinie wyżej notowaną Macedonię 72:68.

Zdjęcie Dardan Berisha /AFP

Drużyna Kosowa na arenie międzynarodowej debiutowała w eliminacjach do Eurobasketu 2017, w których przegrała wszystkie sześć spotkań. Teraz walkę o udział w mistrzostwach świata 2019 rozpoczęła od wygranej z Macedonią, czwartym zespołem ME 2011 i uczestnikiem dwóch kolejnych turniejów tej rangi.

- Najlepszy na boisku Dardan Berisha był bohaterem Kosowa - napisała na swojej stronie internetowej tamtejsza stacja KTV.

28-letni koszykarz, który miniony sezon rozpoczynał w polskiej ekstraklasie w barwach Polfarmeksu Kutno, był najlepszym strzelcem spotkania - zdobył 28 pkt, trafił 11 z 20 rzutów z gry, w tym cztery z 11 za trzy punkty, miał też sześć zbiórek i cztery asysty.

- Co za uczucie, co za atmosfera, co za ekipa, co za Kosowo... - napisał na swoim koncie społecznościowym Berisha.

W latach 2010-15 Berisha, syn Polki i Kosowianina, rozegrał 43 spotkania w reprezentacji Polski seniorów (m.in. na Eurobaskecie 2011, gdzie zdobywał średnio 13,5 pkt). Z gry w biało-czerwonych barwach zrezygnował przed dwoma laty w końcowej fazie przygotowań do mistrzostw Europy we Francji, niezadowolony z roli w drużynie, jaką otrzymał od trenera Mike'a Taylora.

Najwięcej punktów dla Macedonii - 22 - uzyskał naturalizowany Amerykanin Jordan Theodore, w zakończonym sezonie kolega Damiana Kuliga w tureckim Banvicie Bandirma.

Portal "10. minuta" podkreślił, że wielki udział w sukcesie mieli kibice, którzy w komplecie wypełnili wodownię w Pałacu Młodzieży w Prisztinie.

- Historyczne zwycięstwo nad Macedonią - rozpoczęła relację z meczu stacja KTV. Inny tytuł z prasy to: "Kosowo dało lekcję Macedonii".

Obydwie drużyny w preeliminacjach koszykarskiego Pucharu Świata rywalizują w grupie C, gdzie ich rywalem jest także Estonia. Zakończą się one 19 sierpnia. Do właściwych eliminacji awansują dwie drużyny.