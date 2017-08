El. MŚ koszykarzy. Awans Kosowa z Dardanem Berishą

Reprezentacje Austrii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Estonii, Holandii, Szwecji i Kosowa awansowały do eliminacji mistrzostw świata koszykarzy. Kapitanem tej ostatniej jest były reprezentant Polski Dardan Berisha, który był ojcem historycznego sukcesu.

Zdjęcie Dardan Berisha w barwach reprezentacji Polski /AFP

Kosowo zapewniło sobie awans z drugiego miejsca w grupie (bilans 2 zwycięstwa - 2 porażki), wygrywając u siebie z liderem, niepokonaną w trzech pierwszych meczach Estonią 76:69. Na arenie międzynarodowej kosowianie debiutowali w eliminacjach do Eurobasketu 2017, w których przegrali wszystkie sześć spotkań.

Berisha zdobył w Prisztinie 28 punktów, miał 4 zbiórki, 6 asyst i 3 przechwyty i poprowadził drużynę do historycznego awansu. W pierwszym meczu preeliminacji jego zespół pokonał także przed własną widownią wyżej notowaną Macedonię 72:68.

- To jest prawdziwie historyczne zwycięstwo, bardzo ważne dla całego kraju, nie tylko środowiska koszykarskiego. Dziękuję kibicom i wszystkim, którzy nam dopomogli w tym sukcesie - powiedział zawodnik.

28-letni koszykarz, syn Polki i Kosowianina, który miniony sezon rozpoczynał w polskiej ekstraklasie w barwach Polfarmeksu Kutno, w latach 2010-15 rozegrał 43 spotkania w reprezentacji Polski seniorów (m.in. na Eurobaskecie 2011, gdzie zdobywał średnio 13,5 pkt). Z gry w biało-czerwonych barwach zrezygnował przed dwoma laty w końcowej fazie przygotowań do mistrzostw Europy we Francji, niezadowolony z roli w drużynie, jaką otrzymał od trenera Mike'a Taylora.

Ósemka drużyn, które awansowały do właściwych eliminacji zostanie dolosowana 24 sierpnia w Monachium do już wyłonionych grup. Bułgaria, Estonia, Holandia i Szwecja dołączą do grup B, D, F lub H; podczas gdy Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina i Kosowo - do A, C, E lub G, z zastrzeżeniem, że Kosowo nie może trafić do grupy G, gdzie znalazła się Serbia.

Reprezentacja Polski będzie występować w grupie C z Litwą, Węgrami i zespołem z preeliminacji.

Eliminacje rozpoczną się 23 listopada, a zakończą 25 lutego 2019 roku. Biało-czerwonych jesienią czekają mecze z Węgrami u siebie (23.11) i Litwą na wyjeździe (26.11).