Ekstraklasa koszykarzy. Odmieniony TBV Start Lublin

Koszykarze TBV Startu Lublin nie zamierzają w nowym sezonie ekstraklasy być głównie dostarczycielami punktów, jak poprzednio. Poczynione transfery mają podopiecznym trenera Davida Dedka pozwolić na włączenie się do walki w play off o miejsca w górnej części tabeli.

Zdjęcie David Dedek, trener koszykarzy TBV Start Lublin /Piotr Jezdura /East News

Słoweński trener pracujący ponad pół roku w Lublinie miał już możliwość kształtowania kadry swojej drużyny, w której pojawiło się siedmiu nowych graczy w miejsce dziewięciu z minionego sezonu.



W TBV Starcie nie będą już grali obcokrajowcy Doug Wiggins, Nick Kellogg, Nick Covington, Stefan Balmazovic (przeszedł do PGE Turowa Zgorzelec) i Jason Boone (Steaua Bukareszt) oraz Polacy Jakub Dłoniak (AZS Koszalin), Łukasz Bonarek (Czarni Słupsk), Jarosław Trojan (Rosa Radom) i Michał Jankowski.

Nowymi koszykarzami "czerwono-czarnych" są natomiast: Amerykanie James Washington, Chavaughn Lewis i Darryl Reynolds, Serb Uros Mirkovic, a także lublinianin Michael Gospodarek, Roman Szymański i Marcin Dutkiewicz.

Washington i Lewis w poprzednim sezonie występowali w naszej ekstraklasie odgrywając w swoich zespołach znaczące role. Ten pierwszy, mierzący 183 cm 29-letni rozgrywający, jest bardzo skuteczny w rzutach za trzy punkty i jako zawodnik Anwilu Włocławek zaliczył 24 spotkania ze średnią zdobyczą punktową 10,5 i 5 asyst. Jest absolwentem Middle Tennessee State i grał m.in. w Niemczech, Szwecji, Francji i Belgii.

24-letni rzucający Lewis (196 cm) będąc graczem Energi Czarnych Słupsk średnio przebywał na parkiecie 29 minut zaliczając 14,6 pkt, 4,6 zbiórek i 4,9 asyst. Jest absolwentem Marist College, w letniej lidze występował w Philadelphii 76ers i Detroit Pistons, a zanim trafił do Polski grał w litewskim Juventusie Uciana.

Nowicjuszem na polskich parkietach będzie natomiast 24-letni Reynolds, który ostatnie cztery lata był zawodnikiem Villanova Wildcats, triumfatora ligi NCAA. Zaproszony został na obóz przygotowawczy z Philadelphia 76ers, ale kontraktu na występy w NBA z nim nie podpisano, dzięki czemu karierę będzie kontynuować w polskiej ekstraklasie. Mierzący 206 cm środkowy ukończył liceum Lower Merion, to samo, z którego bezpośrednio do NBA trafił Kobe Bryant.

Charakteryzując go trener Dedek powiedział m.in. "Reynolds jest zawodnikiem grającym blisko kosza, dobrze walczy na tablicach i umiejętnie stawia zasłony. To są kluczowe czynniki, na które zwracaliśmy uwagę przy wyborze centra. Poza tym Darryl jest bardzo energiczny oraz z racji ostatnich sukcesów z Villanova ma mentalność zwycięzcy".

Czwartym obcokrajowcem w lubelskiej drużynie jest doświadczony silny skrzydłowy mogący także grać na pozycji środkowego Uros Mirkovic (35 lat, 205 cm). W polskiej lidze spędził już pięć sezonów, a ostatnie dwa w Polpharmie Starogard Gdański (grał też w Zastalu Zielona Góra i Rosie Radom). Jego średnie zdobycze w poprzednim sezonie to 11,4 pkt, 4,3 zb. oraz 1,4 as.

Z Polaków, którzy doszli do kadry TBV Startu, dla 25-letniego Gospodarka, przez ostatnie trzy edycje broniącego barw Turowa Zgorzelec, będzie to powrót do rodzinnego miasta, gdzie karierę rozpoczynał w Novum Lublin.

31-letni niski skrzydłowy Marcin Dutkiewicz ostatnio był graczem Kinga Szczecin, a 26-letni Roman Szymański - Asseco Gdynia.

Z lubelską ekipą trenuje też były młodzieżowy reprezentant Polski, 21-letni Wojciech Czerlonko (ostatnio Asseco Gdynia) i najprawdopodobniej będzie on kolejnym nabytkiem zespołu Dedka.

Z kadry minionego sezonu w TBV Starcie pozostali Bartosz Ciechociński, Mateusz Dziemba i Paweł Kowalski, a ponadto ze starszymi kolegami trenują młodzieżowcy Wojciech Matysek, Bartłomiej Pelczar, Jan Piliszczuk i Mirosław Uniłowski.

Po raz drugi klubowy zespół do lat 20 występować będzie w prestiżowych rozgrywkach młodzieżowej Euroligi. Dla stabilnego funkcjonowania bardzo istotne jest to, co podkreśla prezes Arkadiusz Pelczar, że nadal jako sponsor tytularny klubu występować będzie firma deweloperska TBV, a ponadto współpracę będzie kontynuować Toyota Auto Park Lublin.

Przed rozpoczęciem rozgrywek TBV Start Lublin rozegra szereg spotkań kontrolnych, które rozpocznie już w najbliższą sobotę z Anwilem we Włocławku. W niedzielę lublinianie grać będą z Polskim Cukrem w Toruniu, a następnie uczestniczyć będą w trzech turniejach. W Dąbrowie Górniczej (1-3 września) obok miejscowego MKS występować też będą BK JIP Pardubice z Czech i białoruskie Smoki Mińsk. Rywalami Startu w Warce (15-17 września) będą Legia Warszawa, Trefl Sopot i Rosa Radom. 22-23 września w Lublinie rozegrany zostanie Memoriał Zdzisława Niedzieli, b. trenera głównie miejscowego Startu, a udział w turnieju obok gospodarzy zapowiedziały drużyny stołecznej Legii, MKS Dąbrowa Górnicza i Miasta Szkła Krosno.

Andrzej Szwabe