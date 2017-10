Ekstraklasa koszykarzy. Martynas Gecevicius zawodnikiem Stelmetu

Litwin Martynas Gecevicius został nowym zawodnikiem Stelmetu BC Zielona Góra. Transfer jest wynikiem aż czterotygodniowej przerwy kontuzjowanego Borisa Savovicia, jednego z liderów zespołu mistrza Polski.

Zdjęcie Martynas Gecevicius (P) /AFP

Gecevicius to brązowy medalista mistrzostw świata z 2010 r., dwukrotny mistrz Euroligi koszykarzy z greckim Olympiakosem Pireus (2012, 2013). W minionym sezonie grał w jednej z najsilniejszych lig Europy - hiszpańskiej ACB i w zespole Basket Saragossa miały średnio 11,3 punktu, 2,3 zbiórki i 2,3 asysty.

- Kontuzja nadgarstka wyłącza z gry Borisa Savovica na co najmniej cztery tygodnie. Jesteśmy w momencie, w którym potrzebujemy wzmocnień. Martynas to doświadczony gracz, wciąż jednak głodny gry, znajdujący się w idealnym dla koszykarza wieku. Pasuje do systemu gry Stelmetu i jest w stanie wzmocnić zespół od razu - powiedział na oficjalnej stronie klubu Janusz Jasiński, przewodniczący rady nadzorczej.

Stelmet BC w polskiej ekstraklasie wygrał zaledwie dwa z pięciu spotkań i zajmuje szóstą lokatę w tabeli. W Lidze Mistrzów FIBA odniósł jedno zwycięstwo w trzech spotkaniach grupy D i jest na piątym miejscu.