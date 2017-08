Ekstraklasa koszykarek. Shamela Hampton przechodzi do Ślęzy Wrocław

Shamela Hampton została nową zawodniczką występującej w ekstraklasie koszykarek Ślęzy Wrocław. Amerykańska środkowa w poprzednim sezonie broniła barw słynnego Panathinaikosu Ateny.

Trener Ślęzy Arkadiusz Rusin przyznał, że już dawno chciał ściągnąć Hampton do polskiej ligi. - Jeszcze jak pracowałem w Polkowicach myślałem, aby ją zakontraktować, ale wtedy się nie udało. Teraz była wolną zawodniczką i mamy ją w naszej drużynie - dodał.

Hampton to silna, mierząca 191 cm wzrostu środkowa. Wcześniej grała w amerykańskiej lidze WBCBL, ale także we Włoszech, Izraelu, Francji i Grecji. Poprzedni sezon spędziła w barwach słynnego Panathinaikosu, z którym zdobyła brązowy medal ligi greckiej. Średnio zdobywała 20 pkt i notowała 10,8 zbiórki.

W zespole mistrzyń Polski Hampton zastąpi swoją rodaczkę Nikki Greene. - To zawodniczka o zdecydowanie większym potencjale ofensywnym niż Nikki. Chciałbym natomiast, aby w obronie dawała drużynie to, co dawała Nikki - podkreślił Rusin.

30-letnia Amerykanka we Wrocławiu ma się pojawić pod koniec sierpnia.