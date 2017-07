Ekstraklasa koszykarek. Klaudia Sosnowska w Ślęzie Wrocław

Klaudia Sosnowska została nową zawodniczką grającej w ekstraklasie koszykarek Ślęzy Wrocław. „Mistrzowi Polski się nie odmawia” – powiedziała 27-letnia skrzydłowa.

Sosnowska w poprzednim sezonie broniła barw Ostrovii Ostrów Wlkp. oraz Energi Toruń. Z Ślęzą związała się rocznym kontraktem.

Szkoleniowiec mistrzyń Polski Arkadiusz Rusin przyznał, że właśnie takiej zawodniczki brakowało mu najbardziej w poprzednich rozgrywkach. - Szukaliśmy w Polsce i za granicą. Wybór padł na Klaudię, która może grać także na pozycji numer cztery. Przedstawiłem jej rolę, jaką widzę w naszym zespole i szybko się dogadaliśmy - dodał.

Sosnowska ma za sobą grę w młodzieżowych reprezentacjach Polski, a także udział w mistrzostwach Europy do lat 20. W barwach Lotosu Gdynia dwa razy zdobywała mistrzostwo kraju i występowała w elitarnej Eurolidze.

Zawodniczka przyznała, że po telefonie od trenera Rusina z propozycją gry w Ślęzie, nie zastanawiała się długo. - Cieszę się, że będę grała w Ślęzie, bo to klub, który konsekwentnie idzie w górę. Od awansu do ekstraklasy, przez brązowy medal, aż po złoto w poprzednim sezonie. Też mam swoje ambicje i będę je chciała zrealizować we Wrocławiu. Poza tym - mistrzowi się nie odmawia - powiedziała Sosnowska.

Ślęza treningi po okresie urlopowym ma wznowić w polskim składzie pierwszego sierpnia.