​Ekstraklasa koszykarek. Erin Rooney nową zawodniczką Artego Bydgoszcz

Reprezentantka Nowej Zelandii Erin Rooney będzie od 2 styczna 2017 roku nową zawodniczką występującego w ekstraklasie koszykarek Artego Bydgoszcz. W zespole zastąpi Czeszkę Kateriną Zohnovą i grać będzie jako Europejka, gdyż posiada także paszport brytyjski.

Zdjęcie Erin Rooney została nową zawodniczką Artego Bydgoszcz /Fot. Łukasz Antczak /Agencja Gazeta

26-letnia koszykarka karierę rozpoczęła w 2006 roku od gry w swoim rodzinnym nowozelandzkim mieście Christchurch.

Reklama

Po trzech latach przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie występowała w uniwersyteckiej lidze NCAA. Pierwszy profesjonalny kontrakt podpisała w 2014 roku we francuskim Arras. Sezon 2015/2016 zaczęła w COB Calais, ale rozegrała tam tylko dwa spotkania notując średnio 11,5 punktu i 5,5 zbiórki.

Teraz Rooney zadebiutuje w Polsce, a podpisany kontrakt w Bydgoszczy obowiązywać będzie do końca sezonu. W zespole grać będzie na pozycjach rozgrywającej lub rzucającego obrońcy. To drugi kontrakt w ostatnim czasie poszukującego wzmocnień Artego. Wcześniej do zespołu dołączyła Amerykanka Bernice Mosby, która zastąpi swoją rodaczkę Anne Marie Armstrong.