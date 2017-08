Ekstraklasa koszykarek. 13 zespołów rozpocznie 22 września walkę o medale

Rywalizacja 13 drużyn o 83. mistrzostwo Polski koszykarek rozpocznie się 22 września - potwierdził Polski Związek Koszykówki. Tytułu broni 1KS Ślęza Wrocław. Po raz drugi w historii rozgrywki toczyć się będą na zasadach ligi kontraktowej - bez spadku.

Ślęza pokonała w finale 25-krotnego mistrza Polski Wisłę Can-Pack Kraków 3:2. Wrocławianki złote medale MP wywalczyły drugi raz w historii i pierwszy od 30 lat. Brąz przypadł CCC Polkowice.

W gronie 13 zespołów jest beniaminek - zaproszona do rozgrywek ENEA AZS Poznań. SMS PZKosz. Łomianki, który wywalczył awans sportowy do ekstraklasy, nie będzie jednak rywalizować z najlepszymi w kraju.

Sezon zasadniczy, w którym spotkania rozgrywane będą systemem każdy z każdym, mecz i rewanż potrwa od 22 września do 28 marca 2018 r. Przewidziano w nim dwie przerwy - listopadową (5-17) oraz lutową (4-16) na spotkania reprezentacji w eliminacjach ME 2019. Do play off awans wywalczy osiem najlepszych ekip. Drużyny z miejsc 9-13 zakończą rywalizację po tym etapie.

Faza pucharowa, począwszy od ćwierćfinałów (3-11 kwietnia), rozgrywana będzie maksymalnie do pięciu meczów. Tyle spotkań potrzebnych będzie do wyłonienia półfinalistów, finalistów i mistrza Polski. Walka o złoto rozpocznie się 25 kwietnia a zakończy najpóźniej 3 maja. Rywalizacja o brąz toczyć się będzie do dwóch wygranych (25, 28 kwietnia, ewentualnie 1 maja).

W 2018 r. liga ma się powiększyć (poprzez awans z 1. ligi), według pierwotnych założeń rozwoju projektu, do 14 ekip. Od sezonu 2018/19 do niższej klasy rozgrywek spadać będzie drużyna, która w kolejnych dwóch sezonach dwukrotnie uplasuje się na ostatnim miejscu w tabeli.