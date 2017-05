Wojciech Kamiński: Musimy zagrać z zębem

Polski Cukier Toruń prowadzi w ćwierćfinale ekstraklasy koszykarzy 2-0 z Rosą Radom i jest bliski wyeliminowania wicemistrza kraju z walki o medale. - Musimy zagrać z zębem przez 40 minut. Wiemy, o co walczymy - powiedział trener Rosy Wojciech Kamiński.

Zdjęcie Wojciech Kamiński, trener Rosy Radom /Tytus Żmijewski /PAP

Radomianie, którzy przystępują do play-off z piątej lokaty, byli blisko zwycięstwa w meczu numer jeden w Toruniu, w którym doznali porażki po dogrywce 98:105.

Kluczem do sukcesu zespołu gospodarzy prowadzonego przez Jacka Winnickiego była walka pod tablicami, wygrana przez Polski Cukier 41:31 (na atakowanej tablicy torunianie zebrali aż 18 piłek). W drugim meczu "Twarde Pierniki" pokonały radomian 87:78.

- Zabrakło nam w pierwszym spotkaniu wyrachowania, spokoju i egzekucji, czyli prostych rzeczy, które składają się na wynik. W drugim pojedynku szwankowała obrona w pierwszej połowie i to, że straciliśmy w tym czasie 50 punktów zaważyło na losach meczu. Zniwelowaliśmy straty do dwóch punktów w kilka minut, ale znowu proste błędy nie pozwoliły na doprowadzenie do remisu. Obydwa mecze w naszym wykonaniu nie wyglądały jak spotkania play off. Musimy zagrać z zębem przez 40 minut, a nie 10 czy 20 - podsumował ćwierćfinałową rywalizację Kamiński.

Jego zdaniem niektórzy koszykarze Rosy nie byli w stu procentach skoncentrowani i gotowi do walki.

- Każdy jest profesjonalistą, a to oznacza wiarę we własne siły, ale i szacunek dla rywala. Nie można zbyt bardzo ufać własnym siłom, a koncentracja musi być przez 40 minut. Wszyscy wiedzą o co grają, jak ważny jest mecz numer trzy w Radomiu, więc nie ma więcej o czym mówić - dodał szkoleniowiec pracujący w Radomiu od 2012 roku.

Także we wtorek odbędzie się w Słupsku trzecie spotkanie w parze lidera tabeli po sezonie zasadniczym Anwilu Włocławek z ósmą ekipą Energą Czarnymi Słupsk (w piątek dotychczasowy sponsor Czarnych - Energa wypowiedział umowę o współpracy z klubem na następny sezon). Po dwóch meczach jest w tej parze remis 1-1, więc na pewno odbędzie się też na Pomorzu spotkanie numer cztery - 11 maja