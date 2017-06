Mistrz Polski Stelmet BC Zielona Góra zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów FIBA koszykarzy w sezonie 2017/18, a Rosa Radom w trzeciej, ostatniej rundzie kwalifikacji. Zgłosiło się 56 drużyn - poinformowała w środę europejska federacja koszykówki.

W drugim w historii sezonie w fazie grupowej rywalizować będzie mniej zespołów - 32 zamiast 40. Stelmet BC znalazł się wśród 24, które zostały zakwalifikowane przez FIBA-Europe od razu do tego etapu.

Reklama

W trzystopniowych eliminacjach do LM wezmą udział 32 ekipy, w tym szósty zespół Polskiej Ligi Koszykówki - Rosa Radom. Rozpoczną się one 19 września i wyłonią osiem ekip, które dołączą do 24 "pewniaków".

W gronie 56 ekip zgłoszonych do rozgrywek jest 21 krajowych mistrzów. Losowanie czterech grup LM odbędzie się 11 lipca w szwajcarskim Mies.

Sezon zasadniczy rozpocznie się 10 października, a zakończy 7 lutego 2018. W kalendarzu przewidziano dwie przerwy na mecze reprezentacji narodowych w kwalifikacjach MŚ 2019 (w drugiej połowie listopada i lutego). Po cztery najlepsze awansują do play off (1/8 finału), a drużyny z miejsc pięć i sześć będą miały szansę na grę w niższym rangą Pucharze Europy FIBA.

Radomianie, podobnie jak zielonogórzanie, rywalizowali w minionym sezonie w 40-zespołowej LM, ale obydwie polskie drużyny nie zdołały się zakwalifikować do play off.

W pierwszej edycji rozgrywek triumfował Iberostar Teneryfa, który w finale pokonał 63:59 turecki Banvit Bandirma z Damianem Kuligiem i znanym z polskiej ligi (m.in. mistrz ze Stelmetem BC 2015 i 2016) słoweńskim trenerem Saso Filipovskim. Hiszpański klub dostał nagrodę w wysokości pół miliona euro. Zwycięzca w sezonie 2017/18 otrzyma dwa razy więcej.

Skład LM FIBA - 24 drużyny pewne udziału bez kwalifikacji:

Belgia: Telenet Oostenda

Czechy: CEZ Basketball Nymburk

Grecja: AEK Ateny, Aris Saloniki, PAOK Saloniki

Francja: AS Monaco Basket, Elan Chalon, SIG Strasbourg

Hiszpania: Iberostar Teneryfa, UCAM Murcia

Izrael: Hapoel Holon

Litwa: Neptunas Kłajpeda

Łotwa: BK Ventspils

Niemcy: EWE Baskets Oldenburg, medi Bayreuth

Polska: Stelmet BC Zielona Góra

Rosja: Jenisej Krasnojarsk,

Słowenia: Olimpija Lublana

Turcja: Banvit Bandirma, Besiktas Sompo Stambuł, Gaziantep

Włochy: Dinamo Sassari, Sidigas Avellino, Umana Reyer Wenecja

Drużyny zakwalifikowane do trzeciej rundy kwalifikacji:

Basic-Fit Bruksela (Belgia), Juventus Utena (Litwa), Movistar Estudiantes (Hiszpania), Nanterre 92 (Francja), Orlandina Basket (Włochy), Pinar Karsiyaka (Turcja), Rosa Radom (Polska), Telekom Baskets Bonn (Niemcy)