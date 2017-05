Polski Cukier Toruń w półfinale ligi koszykarzy

Polski Cukier Toruń awansował do półfinału ligi koszykarzy, po tym jak trzeci raz pokonał Rosę Radom. Dziś wygrał 90:89 w Radomiu.

Zdjęcie Zawodnik Rosy Radom Kim Adams (P) i Kyle Weaver (L) z Polskiego Cukru Toruń /Piotr Polak /PAP

Trzeci mecz ćwierćfinałowy: Rosa Radom - Polski Cukier Toruń 89:90 (23:19, 30:21, 25:26, 11:24)

Reklama

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 3-0 dla Polskiego Cukru, który awansował do półfinału.

Punkty:

Rosa Radom: Daniel Szymkiewicz 19, Robert Witka 14, Ryan Harrow 14, Michał Sokołowski 14, Jarosław Zyskowski 13, Darnell Jackson 13, Igor Zajcew 2, Filip Zegzuła 0, Kim Adams 0.

Polski Cukier Toruń: Kyle Weaver 23, Obie Trotter 14, Bartosz Diduszko 12, Łukasz Wiśniewski 11, Jure Skific 11, Aleksander Perka 8, Cheikh Mbodj 7, Tomasz Śnieg 4, Krzysztof Sulima 0, Maksym Sanduł 0.