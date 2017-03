MKS Dąbrowa Górnicza - BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 61:78 w 21. kolejce PLK

​W meczu 21. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki MKS Dąbrowa Górnicza przegrał przed własna publicznością z BM Slam Stalą Ostrów Wielkopolski 61:78.

Dla MKS-u Dąbrowa Górnicza do gry wrócił rozgrywający - Kerron Johnson. Pierwsze punkty padły po półtorej minuty od rozpoczęcia. Łukasz Majewski skończył akcję 2+1. Dla dąbrowian dopiero po trzech minutach wynik otworzył Johnson. Po akcji dwójkowej Kerrona z Przemysławem Szymańskim, gospodarze doprowadzili do remisu 8:8, ale w kolejnym posiadaniu za trzy odpowiedział Szymon Szewczyk ze Stali. Weteran parkietów PLK zanotował w pierwszej kwarcie osiem punktów i goście prowadzili 18:11. MKS-owi brakowało skuteczności, tylko 4/16 z gry.



Dąbrowianie weszli w drugie 10 minut punktami Jeremiah Wilsona i Byrona Wesleya, ale nie mogli upilnować Szewczyka, który raz jeszcze celnie przymierzył za trzy i zapewnił ostrowianom ośmiopunktowe prowadzenie (23:15). Trener Drażen Anzulović natychmiast poprosił o przerwę na żądanie. Miejscowi mieli jednak kłopot z zatrzymaniem graczy Emila Rajkovicia w ataku. Krzywdę robił zwłaszcza Aaron Johnson atakując agresywnie w pick-and-rollu i podając do wysokich tuż pod koszem.

Trzecią odsłonę MKS otwierał przegrywając 31:43. Po "trójce" Witalija Kowalenki starta zmalała do siedmiu "oczek", ale po raz kolejny uderzył Szewczyk oddając Stali to, co przed chwilą straciła. Dąbrowianie grali znacznie agresywniej w obronie. Po rzutach wolnych Wesleya przewaga Stali wynosiła już tylko sześć punktów. Nie było jednak mocnych na Szewczyka, który tego popołudnia dziurawił siatki z dystansu. W finałowe 10 minut meczu goście z Ostrowa Wielkopolskiego wchodzili z przewagą dziewięciu "oczek".

W ostatecznym rozrachunku błędy dąbrowian okazały się zbyt kosztowne. Stal w ostatniej kwarcie była w stanie kontrolować przewagę. Najlepszym zawodnikiem spotkania bez cienia wątpliwości był Szewczyk kończąc z 19 punktami i sześcioma zbiórkami.

MKS Dąbrowa Górnicza - BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 61:78 (11:18, 20:25, 20:17, 10:18)

MKS: Kerron Johnson 13, Byron Wesley 11, Jeremiah Wilson 8, Bartłomiej Wołoszyn 8, Jakub Parzeński 6, Piotr Pamuła 4, Witalij Kowalenko 4, Przemysław Szymański 4, Marcin Piechowicz 3, Maciej Kucharek 0.

BM Slam Stal: Szymon Szewczyk 19, Marc Antonio Carter 14, Shawn King 14, Aaron Johnson 9, Łukasz Majewski 9, Kamil Chanas 5, Christo Nikołow 4, Tomasz Ochońko 2, Mateusz Kostrzewski 2, Mateusz Zębski 0, Robert Tomaszek 0, Adam Kaczmarzyk 0.



Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, kosze, punkty, różnica)

1. Polski Cukier Toruń 22 16 6 1782-1659 38 +123

2. BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 23 15 8 1726-1626 38 +100

3. Stelmet BC Zielona Góra 22 16 6 1672-1519 37 +153

4. Anwil Włocławek 22 15 7 1713-1616 37 +97

5. Miasto Szkła Krosno 23 13 10 1702-1689 36 +13

6. MKS Dąbrowa Górnicza 22 13 9 1712-1584 35 +128

7. PGE Turów Zgorzelec 23 12 11 1859-1735 35 +124

8. Polpharma Starogard Gd. 23 12 11 1755-1739 35 +16

9. Energa Czarni Słupsk 22 12 10 1660-1605 34 +55

10. King Szczecin 22 12 10 1786-1772 34 +14

11. Trefl Sopot 22 12 10 1643-1698 34 -55

12. Rosa Radom 21 12 9 1519-1483 33 +36

13. Asseco Gdynia 22 9 13 1698-1768 31 -70

14. AZS Koszalin 22 7 15 1530-1628 29 -98

15. TBV Start Lublin 22 6 16 1606-1786 28 -180

16. Polfarmex Kutno 22 4 18 1464-1607 26 -143

17. Siarka Tarnobrzeg 23 3 20 1618-1931 26 -313

