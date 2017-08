ME koszykarzy - ostatni sprawdzian Polaków w Legionowie

Międzynarodowy turniej koszykarzy w Legionowie będzie dla reprezentacji Polski ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami Europy (31 sierpnia - 17 września). Od czwartku do soboty biało-czerwoni zmierzą się kolejno z Izraelem, Wielką Brytanią i Węgrami.

Polacy zagrają w składzie, w jakim wystąpią w Eurobaskecie, gdyż amerykański trener Mike Taylor we wtorek ogłosił ostateczny, 12-osobowy skład. Brakuje w nim m.in. podkoszowego Macieja Lampego, który po operacji biodra w kwietniu nie zdołał wrócić do pełnej sprawności.

Wszyscy przeciwnicy biało-czerwonych w Legionowie to uczestnicy mistrzostw Europy.

W zespole Izraela, który w trakcie przygotowań do tej imprezy nie przegrał żadnego z sześciu sparingów, jest m.in. mistrz NBA z Golden State Warriors, 29-letni Omri Casspi. Koszykarze trenera Ereza Edelsteina wygrali m.in. z Rosją 79:71, Słowenią 89:84 i Turcją 84:83.

Węgrzy to grupowi rywale Polaków w rozpoczynających się w listopadzie eliminacjach mistrzostwach świata 2019. Wystąpią w finałach ME po raz pierwszy od 1999 r. W sparingach przegrali między innymi z Czechami 51:85, których biało-czerwoni dwa razy pokonali. W ostatnim towarzyskim meczu zwyciężyli w niedzielę w Szekesfehervarze grupowego rywala Polaków z ME - Islandię 82:67.

Brytyjczycy, którzy w mistrzostwach Starego Kontynentu zagrają po raz czwarty (poprzednio 2009, 2011 i 2013), w ostatnim meczu sparingowym byli minimalnie gorsi od Greków (84:88), którzy będą przeciwnikami biało-czerwonych w grupie A w Helsinkach.

Polacy w rozegranym w minionym tygodniu turnieju w Hamburgu pokonali Niemcy 80:75 i Rosję 81:78 oraz przegrali z wicemistrzem olimpijskim Serbią 78:85. Ich bilans w dotychczasowych spotkaniach towarzyskich to 5 zwycięstw i 3 porażki.

W stolicy Finlandii od 31 sierpnia do 6 września Polacy będą rywalizować w grupie A ze Słowenią, Islandią, Finlandią, Francją i Grecją. Awans do fazy pucharowej w Stambule wywalczą cztery zespoły.

Reprezentacja Polski koszykarzy na turniej w Legionowie i mistrzostwa Europy 2017:

(numer, imię i nazwisko, klub, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty)

rozgrywający:

15 Łukasz Koszarek Stelmet BC Zielona Góra 33 lata 187 cm 165 1031 pkt

6 A.J. Slaughter ASVEL Villeurbanne 30 lat 191 cm 40 368

rzucający:

9 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife 23 lata 196 cm 78 677

8 Przemysław Zamojski Stelmet BC Zielona Góra 30 lat 193 cm 88 498

niscy skrzydłowi:

33 Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń 27 lat 196 cm 27 90

3 Michał Sokołowski Rosa Radom 24 lata 196 cm 23 71

12 Adam Waczyński Unicaja Malaga 27 lat 198 cm 110 880

silni skrzydłowi:

5 Aaron Cel Polski Cukier Toruń 30 lata 203 cm 40 287

21 Tomasz Gielo Joventut Badalona 24 lata 205 cm 42 220

środkowi:

33 Adam Hrycaniuk Stelmet BC Zielona Góra 33 lata 206 cm 88 463

24 Przemysław Karnowski MoraBanc Andora 23 lata 216 cm 50 302

7 Damian Kulig Banvit Bandirma 30 lat 206 cm 60 367

Program turnieju w Legionowie:

czwartek, 24 sierpnia

Polska - Izrael g. 18.15

W. Brytania - Węgry 20.45

piątek, 25 sierpnia

Polska - W. Brytania 18.00

Izrael - Węgry 20.30

sobota, 26 sierpnia

W. Brytania - Izrael 15.30

Polska - Węgry 18.00