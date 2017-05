Energa Czarni Słupsk znów sprawi sensację? Rozpoczynają się półfinały w ekstraklasie koszykarzy

Czwartkowym meczem Polskiego Cukru Toruń z Energą Czarnymi Słupsk, zespołem, który sprawił sensację eliminując najlepszą drużynę sezonu zasadniczego Anwil Włocławek, rozpoczynają się półfinały ekstraklasy koszykarzy.

Zdjęcie Lider Energi Czarnych Słupsk Chavaughn Lewis /Fot. Tytus Żmijewski /PAP

Po raz pierwszy w historii play off (od sezonu 1984/85) ósma ekipa wyeliminowała lidera tabeli.

Reklama

Dzień później, w piątek, obrońca tytułu Stelmet BC Zielona Góra rozpocznie rywalizację w 1/2 finału z BM Slam Stalą Ostrów Wlkp. Walka toczy się do trzech zwycięstw, a najpóźniej finaliści MP zostaną wyłonieni 28 i 29 maja.

O złoto walczyć będą dwie najlepsze drużyny do czterech zwycięstw, a mecze o mistrzostwo kraju zaplanowano w dniach 4, 6, 9, 11 i ew. 14, 16, 18 czerwca. Przegrani z półfinałów zmierzą się o brąz do dwóch wygranych (3, 7, ew. 10 czerwca).

W półfinale Stelmet występuje nieprzerwanie od 2012 r. i zdobył w tym czasie trzy mistrzostwa (2013, 2015 i 2016). Czarni zameldowali się w najlepszej czwórce po raz trzeci z rzędu (poprzednie dwa sezony kończyli na trzecim miejscu), a Stal z Ostrowa po raz pierwszy od 2002 r. (wywalczyła wówczas brąz). Zespół z Torunia, który kontynuuje tradycje AZS (24 sezony w ekstraklasie) założony został w 2005 r. , a w ekstraklasie jest od 2014 r. i pierwszy raz w półfinale.

Polski Cukier jako pierwszy awansował do półfinału po wygranej 3-0 z wicemistrzem Polski Rosą Radom. Jego rywal Energa Czarni uczynił to jako ostatni, pokonując Anwil 3-2. Stelmet BC pokonał w ćwierćfinale Polpharmę Starogard Gd. 3-1, a Stal Ostrów debiutujący w play off MKS Dabrowa Górnicza 3-0.

Terminarz par półfinałowych:

Polski Cukier Toruń - Energa Czarni Słupsk

W sezonie zasadniczym 1-1 (w Toruniu wygrał Polski Cukier 85:74, w Słupsku Energa 81:79).

1. mecz 18 maja Polski Cukier - Energa Czarni (godz. 17.45)

2. mecz 20 maja Polski Cukier - Energa Czarni (godz. 17.45)

3. mecz 23 maja Energa Czarni - Polski Cukier (godz. 17.45)

ew. 4 mecz 25 maja Energa Czarni - Polski Cukier (godz. 17.45) ew. 5 mecz 28 maja Polski Cukier - Energa Czarni (godz. 17.45)

Stelmet BC Zielona Góra - BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

W sezonie zasadniczym 1-1 (w Zielonej Górze wygrał Stelmet 76:65, w Ostrowie Wlkp. Stal 90:85).

1. mecz 19 maja Stelmet BC - BM Slam Stal (godz. 17.45)

2. mecz 22 maja Stelmet BC - BM Slam Stal (godz. 17.45)

3. mecz 24 maja BM Slam Stal - Stelmet BC (godz. 17.45)

ew. 4 mecz 26 maja BM Slam Stal - Stelmet BC (godz. 17.45) ew. 5 mecz 29 maja Stelmet BC - BM Slam Stal (godz. 17.45)