Ekstraklasa koszykarzy. Trener Polskiego Cukru Toruń: Wierzę we wszystko

"Wierzę we wszystko, bo wszystko jest możliwe. Teraz nie myślimy jeszcze o końcu sezonu, ale idziemy krok po kroku" - powiedział PAP nowy trener Polskiego Cukru Toruń Słoweniec Dejan Mihevc, odnosząc się do kwestii możliwej walki o zwycięstwo w ekstraklasie koszykarzy.

Nowy trener wicemistrzów kraju nie pracował wcześniej w Polsce. W 2015 roku zdobył z zespołem Tajfuna Sentjur mistrzostwo Słowenii, co było dużą niespodzianką. W kolejnym sezonie jego podopieczni zdobyli Superpuchar, a drużyna zadebiutowała w Pucharze FIBA. W lidze odpadli jednak w ćwierćfinale. Po zakończeniu rozgrywek objął bardziej utytułowany zespół Krka Novo Mesto, z którym dotarł do półfinału rozgrywek. Mihevc ma w swoim CV także zwycięstwo ligowe w Wielkiej Brytanii, gdzie trenował Essex Leopardy Londyn.

Reklama

"Każde wyzwanie, każdy dzień jest dla mnie najważniejszy. Nie robi mi to różnicy" - tak odpowiedział PAP nowy szkoleniowiec Polskiego Cukru Toruń na pytanie o to, czy praca w Polsce jest dla niego największym trenerskim wyzwaniem w karierze.

"Wszystko jest możliwe, ale teraz nie myślimy o zakończeniu sezonu. Idziemy krok po kroku i teraz jesteśmy w fazie budowy zespołu. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy i zobaczymy, gdzie możemy się dostać, o co grać. Wierzę we wszystko" - wskazał Mihevc.

Odniósł się także do faktu pozostania w zespole wielu graczy, którzy zdobyli w poprzednim sezonie wicemistrzostwo Polki. Wyraził zadowolenie z takiego faktu, gdyż jego zdaniem zawsze chcesz pozostawić jak najwięcej z tego, co jest dobre.

"Oczywiście wiem, że do każdego zespołu gracze przychodzą i odchodzą. To normalne, akceptujemy to i idziemy dalej" - podkreślił szkoleniowiec.

Przyznał, że oglądał już niektóre mecze polskiej ekstraklasy. Jego zdaniem Polski Cukier Toruń musi patrzeć głownie na siebie, a nie na rywali.

"Wiemy, że w lidze jest wiele zespołów i nie myślimy tylko o Stelmecie i jego pokonaniu. Szanujemy wszystkich rywali i podchodzimy do nich tak samo. Będziemy o nich myśleli przed każdym kolejnym meczem i skupiali się na konkretnym rywalu. Tak będzie również ze Stelmetem. Gdy będziemy z nimi grali, to na nich się skupimy" - dodał Mihevc.