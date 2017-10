Ekstraklasa koszykarzy: Polpharma Starogard Gdański - Trefl Sopot 90:94 po dogrywce

​Polpharma Starogard Gdański przegrała po dogrywce z Treflem Sopot 90:94 (20:11, 11:22, 23:18, 20:23, 16:20) w rozegranym w poniedziałek meczu 2. kolejki ekstraklasy koszykarzy.

Zdjęcie Zawodnik Trefla Sopot Brandon Brown /Adam Warżawa /PAP

Najskuteczniejszym graczem Polpharmy był Andrija Bojić, który uzyskał 30 punktów. Brandon Brown rzucił 22 punkty dla gości.



Reklama

Początek spotkania był lepszy dla gospodarzy, którzy po jednej z kontr wykończonych przez Joe Thomassona prowadzili 9:4. Trefl bardzo szybko wykorzystał swój limit fauli, a zawodnicy Polpharmy mogli stawać na linii rzutów wolnych. Przewaga starogardzian błyskawicznie wzrosła więc do 10 punktów. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 20:11. W drugiej części meczu zespołowi trenera Miliji Bogicevicia zdobywanie punktów przychodziło już trochę z większym trudem, ale ciągle kontrolował sytuację. Późniejsze akcje Jakuba Karolaka i Nikoli Markovicia zbliżyły jednak sopocian na zaledwie jeden punkt.



Na to odpowiadał Bojić, dając swojej drużynie więcej spokoju. Inicjatywę w końcówce mimo tego przejął Trefl, który po rzutach wolnych Markovicia wyszedł na prowadzenie. Pierwsza połowa zakończyła się dwupunktową przewagą drużyny trenera Marcina Klozińskiego.

Na początku trzeciej kwarty Polpharma odzyskała prowadzenie, ale tylko na chwilę, bo sytuacja zmieniała się właściwie co akcję. Dobre wejście zanotował Daniel Gołębiowski, choć to nie dawało długotrwałych efektów. Po akcji Jakuba Karolaka to Trefl znowu miał przewagę. Duet Bojić-Milovanović po chwili znowu atakował, a to stawiało w lepszej sytuacji gospodarzy. Ostatecznie po 30 minutach było 54:51.



Ostatnią kwartę sopocianie rozpoczęli od małej serii 6:0, ale Jakub Schenk i Bojić sprawiali, że to starogardzianie znowu byli lepsi. Do samego końca trwała bardzo wyrównana walka, choć po kontrze Browna to goście mieli cztery punkty przewagi. Do kolejnego wyrównania doprowadził Thomasson. Szansę na zostanie bohaterem miał jeszcze Brown, ale nie trafił i mecz musiała rozstrzygnąć dogrywka.



W dodatkowym czasie gry sopocianie rzucali z dystansu, ale próbował przeciwstawiać się im Bojić. Po rzucie z dystansu Browna goście mieli już sześć punktów przewagi. Ostatecznie Trefl zwyciężył 94:90.

Polpharma Starogard Gd. - Trefl Sopot 90:94 po dogrywce (20:11, 11:22, 23:18, 20:23, 16:20)

Polpharma: Andrija Bojić 30, Joe Thomasson 19, Milan Milovanović 9, Thomas Davis 8, Jakub Schenk 8, Marcin Flieger 7, Daniel Gołębiowski 5, Przemysław Szymański 2, Ameen Tanksley 2, Szymon Rduch 0.

Trefl: Brandon Brown 22, Filip Dylewicz 19, Nikola Marković 19, Artur Mielczarek 15, Jakub Karolak 12, Łukasz Kolenda 5, Stephen Zack 2, Michał Kolenda 0, Piotr Śmigielski 0.