Ekstraklasa koszykarzy. Jacek Winnicki trenerem MKS Dąbrowa Górnicza

Jacek Winnicki został trenerem koszykarzy MKS Dąbrowa Górnicza. Zastąpił Drażena Anzulovicia, z którym klub nie przedłużył umowy z powodów finansowych. Chorwacki szkoleniowiec prowadził występujący w ekstraklasie zespół półtora roku.

W minionym sezonie zespół z Dąbrowy Górniczej po raz pierwszy awansował do play off zajmując po zasadniczej części rozgrywek szóste miejsce. W ćwierćfinale lepsza okazała się jednak BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

Reklama

Winnicki pracował ostatnio z koszykarzami Polskiego Cukru Toruń, których doprowadził do wicemistrzostwa Polski. Wcześniej był szkoleniowcem m.in. żeńskich zespołów Lotosu Gdynia, CCC Polkowice, Fenerbahce Stambuł oraz reprezentacji Polski czy męskiego Turowa Zgorzelec.

Z dąbrowskim klubem pożegnali się wcześniej Marcin Piechowicz i Przemysław Szymański oraz wszyscy obcokrajowcy. Ważne umowy na kolejny sezon mają Witalij Kowalenko, Piotr Pamuła, Bartłomiej Wołoszyn i Jakub Parzeński. Przedłużył kontrakt Maciej Kucharek, a pierwszym nowym zawodnikiem został Michał Gabiński (ostatnio Polfarmex Kutno).

Prezes MKS Rafał Podgórski przyznał po zakończeniu sezonu, że budżet klubu pozostanie taki sam jak ostatnio lub zostanie nieco zmniejszony.

"Apetyty zostały rozbudzone, ale też potwierdziło się, iż do walki o najwyższe miejsca potrzebne są duże pieniądze. Wiedzieliśmy o tym. Teraz będziemy chcieli wprowadzić pewne oszczędności, jednak cel pozostanie niezmienny - awans do play off i co się da więcej" - podsumował.

Miniony sezon był dla dąbrowskich koszykarzy najlepszy w historii. W poprzednich dwóch zajęli 11. i 10. miejsce.