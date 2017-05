Ekstraklasa koszykarzy. Anwil Włocławek nie zagra w półfinale

Najlepszy zespół sezonu zasadniczego Anwil Włocławek nie zagra o medale MP koszykarzy. W meczu numer pięć ćwierćfinału przegrał we własnej hali z Energą Czarnymi Słupsk 62:67 i całą rywalizację 2-3. Po raz pierwszy w historii ósma ekipa wyeliminował lidera tabeli.

Zdjęcie Koszykarz Anwilu Włocławek Josip Sobin (L) i Chavaughn Lewis (P) z Energi Czarni Słupsk /Tytus Żmijewski /PAP

Wcześniej sytuacja, w której wyżej rozstawiony w play off zespół przegrał z rywalem przystępującym z gorszej pozycji, zdarzyła się w historii ligi osiem razy.

Zespół ze Słupska, któremu na początku maja Energa wypowiedziała umowę sponsorską na następny sezon, zmierzy się w półfinale z Polskim Cukrem Toruń. Torunianie wyeliminowali z kolei wicemistrza Polski Rosę Radom 3-0.

Drugą parę półfinałową tworzą obrońca tytułu Stelmet BC Zielona Góra i BM Slam Stal Ostrów Wlkp. Zielonogórzanie pokonali 3-1 Polpharmę Starogard Gd., a Stal, która zameldowała się w najlepszej czwórce po raz pierwszy od 2002 r. (wówczas zdobyła brąz), 3-0 MKS Dąbrowa Górnicza, debiutanta w gronie drużyn walczących w play off.

Rywalizacja w półfinałach, do trzech zwycięstw, rozpocznie się w czwartek, a zakończy najpóźniej 29 maja.

Anwil po raz drugi w historii (pierwszy w 1995/96) przystępował do ćwierćfinałów z pierwszej lokaty. Każde ze spotkań z Energą było bardzo zacięte, a koszykarze ze Słupska, prowadzeni przez łotewskiego trenera Robertsa Stelmahersa, mistrza Polski ze Śląskiem Wrocław z 2000, nie mieli respektu dla wyżej rozstawionych kujawian. Wygrali pierwszy mecz we Włocławku i byli o krok od sukcesu w spotkaniu numer dwa we Włocławku (ostatecznie przegrali 70:72). W Słupsku także był remis 1-1 i decydował piąty mecz.

W nim Czarni uzyskali przewagę w drugiej kwarcie, prowadzili nawet 41:31, ale włocławianie, prowadzeni przez Chorwata z polskim obywatelstwem Igora Milicica, który jako koszykarz zdobył MP z Anwilem (w historii klubu) w 2003 r., odrobili straty w ostatnich minutach. Na 61 sekund przed końcem Anwil, po rzucie zza linii 6,75 m Rosjanina Fiodora Dmitriewa, przegrywał 60:62. Decydującą akcję wykonał jednak doświadczony, 35-letni Mantas Cesnauskis. Litwin, mający polskie obywatelstwo, trafił za trzy punkty, gdy zegar wskazywał 37 sekund do końca. Po końcowym gwizdku Milicic przez kilkanaście minut siedział na ławce Anwilu trzymając się za głowę i nie mógł uwierzyć w to, co się wydarzyło.

Ostatecznie Anwil w sezonie 2016/17 zostanie sklasyfikowany na 5. miejscu. Ligę opuszczą, zgodnie z regulaminem, dwie najsłabsze ekipy: Siarka Tarnobrzeg i Polfarmex Kutno. Awans z 1. ligi wywalczy najlepszy zespół. Po dwóch meczach Legia Warszawa prowadzi z GKT Gliwice 2-0 i potrzebuje jednej wygranej, by zagrać w ekstraklasie. Mecz numer trzy odbędzie się w Gliwicach 20 maja.

Kolejność: 5. Anwil Włocławek, 6. Rosa Radom, 7. MKS Dąbrowa Górnicza, 8. Polpharma Starogard Gd., 9. Trefl Sopot, 10. PGE Turów Zgorzelec, 11. King Szczecin, 12. Miasto Szkła Krosno, 13. Asseco Gdynia, 14. AZS Koszalin, 15. TBV Start Lublin, 16. Siarka Tarnobrzeg, 17. Polfarmex Kutno.

Wyniki rywalizacji w ćwierćfinałach:

Anwil Włocławek (1) - Energa Czarni Słupsk (8) 62:67 (16:16, 13:13, 10:16, 23:22)



Stan rywalizacji 3-2 dla Energi. Awans Słupsk

Stelmet BC Zielona Góra (2) - Polpharma Starogard Gd. (7)

Stan rywalizacji 3-1 dla Stelmetu. Awans Zielona Góra

BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (3) - MKS Dąbrowa Górnicza (6).



Stan rywalizacji 3-0 dla Stali. Awans Ostrów Wlkp.

Polski Cukier Toruń (4) - Rosa Radom (5).



Stan rywalizacji 3-0 dla Polskiego Cukru. Awans Toruń

Pary półfinałowe:

Polski Cukier Toruń - Energa Czarni Słupsk mecze 18, 20, 23, ew. 25 i 28 maja 1. mecz 18 maja Polski Cukier - Energa (godz. 17.45)

Stelmet BC Zielona Góra - BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

mecze 19, 22, 24 i ew. 26 i 29 maja

1. mecz 19 maja Stelmet BC - BM Slam Stal (godz. 17.45)