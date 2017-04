Ślęza Wrocław - Wisła Can-Pack Kraków 71:65 w pierwszym meczu o złoty medal

Koszykarki Ślęzy Wrocław pokonały u siebie Wisłę Can-Pack Kraków 71:65 (21:20, 9:15, 20:8, 21:22) w pierwszym meczu o złoty medal mistrzostw Polski.

Zdjęcie Marissa Kastanek (z prawej) /Fot. Maciej Kulczyński /PAP

Ślęzę do zwycięstwa poprowadził tercet: Sharnee Zoll, Marissa Kastanek, Kateryna Rymarenko. Te trzy zawodniczki zdobyły dla wrocławskiego zespołu 47 punktów. W drużynie Wisły najlepiej spisała się Ziomara Morrison (17 pkt).



Wiślaczki w drugiej kwarcie prowadziły już 34:21. Trzecia odsłona to już jednak popis Ślęzy. Gospodynie wygrały tę część spotkania aż 20:8. Wypracowanej przewagi nie oddały już do końca.

Drugi mecz finałowy odbędzie się 20 kwietnia również we Wrocławiu (godz. 18.45).

Pierwszy mecz o złoto:



Ślęza Wrocław - Wisła Can-Pack Kraków 71:65 (21:20, 9:15, 20:8, 21:22)

Stan rywalizacji do trzech zwycięstw 1-0.

Ślęza Wrocław: Sharnee Zoll 18, Marissa Kastanek 16, Katerina Rymarenko 13, Kourtney Treffers 8, Agnieszka Skobel 7, Zuzanna Sklepowicz 4, Agnieszka Majewska 4, Agnieszka Kaczmarczyk 1, Nikki Greene 0, Magdalena Koperwas 0;

Wisła Can-Pack Kraków: Ziomara Morrison 17, Sandra Ygueravide 13, Ewelina Kobryn 13, Hind Ben Abdelkader 10, Vanessa Gidden 5, Magdalena Ziętara 4, Meighan Simmons 2, Agnieszka Szott-Hejmej 1, Claudia Pop 0, Olivia Szumełda-Krzycka 0.

Pierwszy mecz o trzecie miejsce:



CCC Polkowice - Artego Bydgoszcz 80:63 (23:23, 16:13, 19:9, 22:18)

Stan rywalizacji do trzech zwycięstw 1-0. Drugi mecz zostanie rozegrany w czwartek w Polkowicach.

CCC Polkowice: Weronika Gajda 17, Walerija Musina 17, Raisa Musina 12, Mariona Ortiz 10, Isabelle Harrison 10, Ewelina Gala 7, Magdalena Leciejewska 4, Angelika Stankiewicz 3, Marija Rezan 0, Marta Urbaniak 0, Paula Światowska 0, Magdalena Idziorek 0;

Artego Bydgoszcz: Bernice Mosby 20, Denesha Stallworth 12, Maurita Reid 11, Elżbieta Międzik 10, Martyna Koc 6, Katarzyna Suknarowska 2, Karina Szybała 2, Charity Szczechowiak 0.