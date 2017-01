Magdalena Koperwas w Ślęzie Wrocław

Magdalena Koperwas została nową zawodniczką grającej w ekstraklasie koszykarek Ślęzy Wrocław. Rzucająca wcześniej broniła barw PGE MKK Siedlce.

Koperwas w tym sezonie w barwach zespołu z Siedlec rozegrała 14 meczów, w których zdobywała średnio 7,3 pkt, notowała 4,4 asysty i miała 3,9 zbiórek.

23-letnia zawodniczka przyznała, że przejście z MKK do Ślęzy do dla niej krok naprzód w sportowej karierze. "Pojawiła się szansa grania na wyższym poziomie i z niej skorzystałam. W Siedlcach rozegrałabym jeszcze tylko sześć meczów, bo zespół zapewne nie awansuje do play-offów. Miło będę wspominać czas, który tam spędziłam, ale przejście do Ślęzy to dla mnie mega awans sportowy" - skomentowała za pośrednictwem oficjalnej internetowej strony klubu z Wrocławia.

Zawodniczka w barwach nowej drużyny najprawdopodobniej zadebiutuje już w najbliższy weekend w meczach o Puchar Polski. Włodarze Ślęzy nie ukrywali, że ściągnęli Koperwas przede wszystkim z myślą o play off i walce o medale mistrzostw Polski.

"Potrzebowaliśmy zawodniczki, która charakteryzuje się walecznością, nieustępliwością i dobrą obroną, a Magda te cechy posiada. Ciężko było znaleźć na rynku odpowiednią kandydatkę. Magda sama się do nas zgłosiła, skorzystaliśmy z tej okazji i podpisaliśmy umowę" - podkreślił trener Arkadiusz Rusin.

Ślęza po 16 kolejkach w ligowej tabeli zajmuje drugie miejsce i do prowadzącej Wisły Can-Pack Kraków traci tylko punkt.