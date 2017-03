Koszykarki Artego Bydgoszcz sprawiły sensację w ćwierćfinale MP

Sensacja w ćwierćfinale ekstraklasy koszykarek - Artego Bydgoszcz pokonując w Toruniu wyżej rozstawioną Energę 86:80 w decydującym meczu i wywalczył awans do półfinałów MP. W tej fazie zameldowały się też obrońca tytuły Wisła Can-Pack Kraków i CCC Polkowice.

Zdjęcie Zawodniczki Artego Bydgoszcz cieszą się ze zwycięstwa w decydującym meczu 1/4 finału fazy play-off /Tytus Żmijewski /PAP

Jako pierwsze udział w walce o medale 82. MP zagwarantowały sobie zawodniczki Ślęzy Wrocław, najlepszej drużyny po sezonie zasadniczym, które 3-1 pokonały Basket 90 Gdynia.

Reklama

W półfinałach dojdzie do powtórki ubiegłorocznej walki o złoto: Wisła Can-Pack - Artego oraz rywalizacji o brąz: Ślęza - CCC. Zespoły zagrają do trzech zwycięstw od 1 do 12 kwietnia. W 2016 r. krakowianki wygrały 3-0 i sięgnęły po 25. MP, a wrocławianki były lepsze od polkowiczanek (2-0).

Najbardziej wyrównaną walkę stoczyły w ćwierćfinale polkowiczanki, które w piątym spotkaniu pokonały w Gorzowie Wlkp. po dogrywce InvestInTheWest AZS AJP 87:81. Koszykarki euroligowej drużyny, które przystępowały do play off z niższej pozycji (5) niż gorzowianki (4) mogły zwyciężyć w normalnym czasie gry. Za trzy punkty na sekundę przed końcem czwartej kwarty trafiła Australijka Nicole Seekamp doprowadzając do remisu 71:71. W dodatkowym czasie przewagę miały już przyjezdne. Najwięcej punktów dla zespołu CCC, prowadzonego przez słowackiego trenera Marosa Kovacika, zdobyła amerykańska środkowa Isabelle Harrison - 16.

Wicemistrzynie Polski z Bydgoszczy w tabeli uplasowały się dopiero na szóstej pozycji, a mimo to w play off okazały się lepsze od torunianek zajmujących trzecią lokatę. Podopieczne trenera Tomasza Herkta, byłego szkoleniowca drużyny narodowej (mistrzostwo Europy 1999) wygrały ćwierćfinałowe derbowe starcie 3-2. O sukcesie zadecydowała ostatnia kwarta, znakomita w wykonaniu Artego 32:13. Double-double dla bydgoszczanek miała jamajska rozgrywająca Maurita Reid - 17 pkt i 10 asyst, a najwięcej punktów - 28 zdobyła amerykańska środkowa Denesha Stallworth.

W tym samym stosunku (3-2), co należy uznać za niespodziankę, obrońca tytułu z Krakowa pokonał siódmą ekipę Pszczółkę AZS-UMCS Lublin. Cztery mecze były wyrównane i dopiero w ostatnim, piątym wiślaczki rozgromiły rywalki 60:43.

- Dziękuje dziewczynom za walkę w ćwierćfinałowej rywalizacji. W pierwszym czterech meczach pokazaliśmy się z dobrej strony. W ostatnim spotkaniu, szczególnie w pierwszej połowie, nasza gra wyglądała gorzej. Wisła odniosła zasłużone zwycięstwo. Życzę jej powodzenia w kolejnych meczach - powiedział szkoleniowiec lublinianek Krzysztof Szewczyk.

Spotkania o mistrzostwo Polski rozpoczną się 20 kwietnia, a złoty medalista zostanie wyłoniony najpóźniej 29 kwietnia.

Wyniki 5. meczów ćwierćfinałowych:

Wisła Can-Pack Kraków (2) - Pszczółka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin 60:43 (17:7, 24:8, 9:14, 10:14)

Stan rywalizacji 3-2 dla Wisły



Wisła Can-Pack Kraków: Meighan Simmons 12, Ziomara Morrison 11, Hind Ben Abdelkader 9, Ewelina Kobryn 9, Vanessa Gidden 6, Sandra Ygueravide 5, Magdalena Ziętara 5, Agnieszka Szott-Hejmej 3, Claudia Pop 0, Magdalena Puter 0, Olivia Szumełda-Krzycka 0.



Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin: Kateryna Dorogobuzowa 14, Dorota Mistygacz 13, Uju Ugoka 5, Asia Boyd 4, Marta Jujka 4, Agata Dobrowolska 3, Kaja Grygiel 0, Aleksandra Kędzierska 0, Marta Mistygacz 0, Dominika Poleszak 0, Dominika Owczarzak 0.

Energa Toruń (3) - Artego Bydgoszcz (6) 80:86 (23:21, 17:17, 27:16, 13:32)

Stan rywalizacji 3-2 dla Artego

Energa Toruń: Darxia Morris 24, Julie McBride 15, Kelley Cain 13, Julia Adamowicz 11, Nicole Michael 9, Emilia Tłumak 8, Klaudia Sosnowska 0, Martyna Cebulska 0.



Artego Bydgoszcz: Denesha Stallworth 28, Bernice Mosby 27, Maurita Reid 17, Katarzyna Suknarowska 7, Martyna Koc 5, Elżbieta Międzik 2, Erin Rooney 0.

InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. (4) - CCC Polkowice (5) 81:87 (24:23, 21:15, 10:15, 16:18, dogr. 10:16)



Stan rywalizacji 3-2 dla CCC

InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp.: Stephanie Talbot 24, Nicole Seekamp 20, Courtney Hurt 16, Aleksandra Pawlak 9, Paulina Misiek 6, Magdalena Szajtauer 4, Katarzyna Dźwigalska 2.

CCC Polkowice: Isabelle Harrison 16, Weronika Gajda 15, Jamierra Faulkner 14, Magdalena Leciejewska 10, Raisa Musina 9, Ewelina Gala 7, Walerija Musina 6, Angelika Stankiewicz 6, Mariona Ortiz 2, Marija Rezan 2.



Pary półfinałowe:

Ślęza Wrocław - CCC Polkowice

Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz