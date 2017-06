Julie McBride wraca do Artego Bydgoszcz

Amerykańska koszykarka Julie McBride po rocznej przerwie na grę w Enerdze Toruń wraca do innego klubu ekstraklasy Artego Bydgoszcz.

To już drugi powrót posiadającej także polskie obywatelstwo koszykarki do grodu nad Brdą. Występująca na pozycji rozgrywającej McBride zadebiutowała w Artego w sezonie 2012/2013. Po nim zdecydowała się na grę w Turcji, gdzie reprezentowała barwy Besiktasu. Wróciła do Bydgoszczy w 2014 roku i przez dwa kolejne sezony zdobywała z zespołem wicemistrzostwo kraju.

Reklama

Poprzednie rozgrywki spędziła w zespole toruńskiej Energi, gdzie była podstawową rozgrywającą. Wystąpiła w 24 spotkaniach. Łącznie zdobyła 257 punktów, uzyskując średnią 10,71 na mecz. Teraz ponownie zagra w Bydgoszczy.

McBride to czwarta zakontraktowana i doświadczona koszykarka w Artego. Wcześniej umowy podpisały Justyna Żurowska-Cegielska i Agnieszka Szott-Hejmej, a ważny kontrakt ma Elżbieta Międzik.

Trwa jeszcze walka o udział zespołu w europejskich pucharach. Miniony sezon drużyna trenera Tomasza Herkta zajęła czwarte miejsce w lidze, dzięki czemu zyskała prawo do gry w EuroCup, drugich pod względem rangi europejskich rozgrywkach. Miasto Bydgoszcz odpowiadając na apel władz klubu o dodatkowe środki na start w tych rozgrywkach poinformowało, że jest w stanie przeznaczyć na ten cel 150 tys. zł brutto na fazę grupową oraz po 5 tys. złotych za każdy rozegrany mecz fazy pucharowej, a w przypadku wygranej dodatkowo 45 tys. zł.

Jak przekazał menedżer Artego Jarosław Kotewicz, środki te nie są wystarczające, by zespół mógł wziąć udział w pucharach, ale klub szuka jeszcze dodatkowych środków u marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Jeśli ten przychylnie spojrzy na bydgoski klub, jest szansa, że koszykarki Artego pokażą się na europejskich boiskach.