Energa Toruń - Wisła CanPack Kraków 54:58 w ekstraklasie koszykarek

Koszykarki toruńskiej Energi przegrały u siebie z wicemistrzyniami kraju Wisłą CanPack Kraków 54:58. - Zabrakło nam dzisiaj konsekwencji w ataku, szczególnie w drugiej połowie - powiedziała zawodniczka gospodyń Katarzyna Maliszewska.

Zdjęcie Koszykarka Energi Toruń Kelley Cain (P) i Giedre Labuckiene (L) z Wisły CanPack Kraków /Tytus Żmijewski /PAP

Energa po dotkliwej porażce w derbowym meczu z Artego w Bydgoszczy chciała na własnym parkiecie zaprezentować zdecydowanie lepszą koszykówkę. To udawało się w pierwszej połowie, którą podopieczne trenera Algirdasa Paulauskasa wygrały 34:29. Przestój nastąpił w trzecich dziesięciu minutach przegranych przez torunianki 5:15. Do ostatnich sekund miały jednak szansę na końcowy triumf, źle rozegrały jednak ostatnią akcję.

- Nie sądzę, że ostatnia akcja zadecydowała o wyniku, a przede wszystkim przebieg całej drugiej połowy. Brak konsekwencji w ataku, błędy w obronie - to zdecydowało. Spotkanie możemy jednak zaliczyć do dość udanych. Walczyłyśmy, byłyśmy agresywne - o to nam chodziło. Przeciwko Wiśle każdy błąd jest później ukarany. To stało się m.in. w tym spotkaniu - wskazała Maliszewska, która zdobyła w środę 10 punktów.



Dodała, że trzecia kwarta spotkania była jej zdaniem dość specyficzna, bo przez długi okres żadna z drużyn nie mogła zdobyć zbyt wielu punktów.



- Nie jesteśmy na takim poziomie, żeby potrzebować nie wiadomo ile czasu na zgrywanie się. Podchodzę do takiego tłumaczenie dosyć krytycznie. Myślę, że możemy od siebie wymagać pewnych podstaw - podkreśliła Maliszewska odpowiadając na pytanie dotyczące konieczności zgrania zespołu w trakcie pierwszych ligowych kolejek po dużych zmianach w składzie.

Zdaniem trenera gości Krzysztofa Szewczyka nie jest sztuką wygrać mecz, gdy gra się dobrze, ale wtedy, gdy zespół prezentuje się poniżej oczekiwań.

- Tak właśnie było dzisiaj i powiedziałem to zawodniczkom w szatni. To jednak trudny teren i wiele zespołów będzie miało ciężką przeprawę w Toruniu - dodał szkoleniowiec Wisły.

W jego drużynie najwięcej punktów zdobyła w środę Hiszpanka Leonor Rodriguez - 15. W zespole Energi najlepiej punktującą koszykarką była australijska rozgrywająca Lauren Mansfield - 16.

- W naszej grze w drugiej połowie zabrakło zespołowości oraz zdrowia Kelly Cain. Dopóki nasza podkoszowa miała siły, to nasz atak wyglądał lepiej - ocenił po meczu szkoleniowiec Energi.

Po trzech kolejkach Wisła ma dwa zwycięstwa i jedną porażkę, a bilans Energi jest odwrotny: 1-2.

3. kolejka:

CCC Polkowice - JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 90:61 (23:13, 27:17, 15:11, 25:20)

CCC Polkowice: Theresa Plaisance 20, Magdalena Leciejewska 14, Alysha Clark 13, Ewelina Gala 11, Magdalena Idziorek 7, Antonija Sandric 6, Elina Dikeoulakou 5, Bria Holmes 5, Weronika Gajda 5, Angelika Stankiewicz 4.



JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec: Robyn Parks 11, Stephany Skrba 10, Naketia Swanier 9, Egle Siksniute 8, Małgorzata Misiuk 7, Paulina Rozwadowska 7, Lana Packovski 6, Michaela Stara 3, Marta Dobrowolska 0.



Enea AZS Poznań - Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 54:77 (9:20, 3:25, 17:12, 25:20)

Enea AZS Poznań: Kinga Woźniak 10, Katarzyna Bednarczyk 7, Julia Tyszkiewicz 7, Sidney Cook 7, Aleksandra Parzeńska 6, Daria Marciniak 5, Alicja Szloser 5, Julia Niemojewska 4, Marta Nowicka 3, Martyna Kotula 0, Karolina Stefańczyk 0.

Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin: Kateryna Dorogobuzowa 15, Uju Ugoka 13, Feyonda Fitzgerald 11, Dajana Butulija 10, Agata Dobrowolska 9, Dorota Mistygacz 6, Martyna Cebulska 5, Marta Witkowska 4, Dominika Poleszak 4, Aleksandra Kędzierska 0.



Widzew Łódź - 1KS Ślęza Wrocław 40:67 (9:21, 13:11, 8:21, 10:14)

Widzew Łódź: Klaudia Gertchen 10, Daria Zawidna 9, Brandi Harvey-Carr 9, Julia Drop 6, Roksana Schmidt 4, Wiktoria Zapart 2, Adriana Kopciuch 0, Wiktoria Stępień 0, Anna Kudelska 0.

1KS Ślęza Wrocław: Agnieszka Kaczmarczyk 15, Tijana Ajdukovic 15, Marissa Kastanek 11, Tania Perez Torres 8, Sharnee Zoll-Norman 5, Janis Ndiba Boonstra 5, Karina Szybała 4, Sonia Ursu-Kim 2, Klaudia Sosnowska 2, Zuzanna Sklepowicz 0, Sylwia Siemienas 0.



Ostrovia Ostrów Wlkp. - Artego Bydgoszcz 61:103 (22:26, 10:34, 20:23, 9:20)

Ostrovia Ostrów Wlkp.: Jordan Jones 16, Breanna Lewis 14, Karolina Puss 11, Marie Ange Mfoula 6, Monika Jasnowska 4, Katarzyna Joks 4, Edyta Mielczarek 2, Monika Naczk 2, Sandra Nowicka 2, Katarzyna Motyl 0, Agata Kowalczyk 0.

Artego Bydgoszcz: Julia Adamowicz 19, Denesha Stallworth 15, Dragana Stankovic 15, Agnieszka Szott-Hejmej 12, Julie McBride 10, Jennifer O'Neill 10, Justyna Żurowska-Cegielska 8, Elżbieta Międzik 7, Karolina Poboży 7, Sylwia Bujniak 0.



Energa Toruń - Wisła CanPack Kraków 54:58 (22:17, 12:12, 5:15, 15:14)

Energa Toruń: Lauren Mansfield 16, Kelly Cain 12, Katarzyna Maliszewska 10, Agnieszka Skobel 8, Rita Rasheed 5, Monika Grigalauskyte 3, Katarzyna Suknarowska-Kaczor 0, Emilia Tłumak 0.

Wisła CanPack Kraków: Leonor Rodriguez 15, Sonja Greinacher 11, Cheyenne Parker 8, Giedre Labuckiene 8, Magdalena Ziętara 6, Maurita Reid 6, Dominika Owczarzak 4, Jelena Antic 0.