Energa Toruń - Ostrovia Ostrów Wlkp. 62:56 w ekstraklasie koszykarek

Energa Toruń odniosła czwarte zwycięstwo w tym sezonie ekstraklasy, pokonując we własnej hali Ostrovię Ostrów Wlkp. 62:56. W innym meczu Artego Bydgoszcz pokonało InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wielkopolski 80:62.

- To ważna wygrana przed przerwą na kadrę. Zachowałyśmy w końcówce sporo rozwagi - powiedziała koszykarka zespołu gospodarzy Agnieszka Skobel.

Torunianki były wyraźnie lepsze w pierwszej połowie niedzielnego meczu, którą wygrały 37:28. Duża w tym zasługa Skobel, która raz po raz skutecznie penetrowała strefę podkoszową rywalek.

- Grałyśmy akcja za akcję i nie zauważyłam, jak rywalki nas w ostatniej kwarcie prawie dogoniły. Chyba na moment straciłyśmy koncentrację. Dobrze, że w ostatnim fragmencie zaprezentowałyśmy się rozsądnie i odniosłyśmy ważne zwycięstwo przed przerwą na zgrupowania kadr narodowych - podkreśliła Skobel, która zdobyła 17 punktów i była najskuteczniejszą koszykarką torunianek.

28-letnia zawodniczka reprezentuje barwy Energi od tego sezonu, a swoją dobrą postawą w pierwszej fazie rozgrywek ekstraklasy zapracowała na powołanie do reprezentacji.

- W przerwie trener zwrócił nam uwagę, że rywalki mają sporo ponowień akcji, więc zmieniłyśmy nieco swoja grę w drugich 20 minutach i skoncentrowałyśmy się na większej agresji w ataku. Stawka w lidze wydaje się być bardzo wyrównana. Nie śledziłyśmy szczególnie postawy rywalek, bo gramy również w pucharach i ciągle jesteśmy w rozjazdach. Wiem jednak, że my gramy słabiej niż możemy. Mam nadzieję, że się odblokujemy i to dopiero zacznie dobrze wyglądać - wskazała Skobel.

Jasną postacią zespołu gospodarzy w meczu z Ostrovią była również Emilia Tłumak - 16 pkt i trzy asysty. W drużynie gości najwięcej punktów rzuciła Karolina Puss - 18.

- W porównaniu do naszych dwóch poprzednich spotkań dziś zagrałyśmy zdecydowanie gorzej. Nie chcę oceniać postawy torunianek, ale my prezentowałyśmy się słabo, miałyśmy ogromne problemy ze skutecznością i to nasza gra zdecydowała o porażce. Gdyby może wpadło nam kilka rzutów więcej w pierwszej części meczu, to może byłoby później łatwiej. Pozycje miałyśmy, ale pudłowałyśmy - oceniła koszykarka Ostrovii i świeżo upieczona kadrowiczka Monika Naczk.

Samokrytycznie przyznała, że miała bardzo niski procent skuteczności z gry. Naczk w Toruniu trafiła dwa na 11 rzutów. Mimo sześciu prób nie trafiła ani razu za trzy punkty.

- Liga jest bardziej wyrównana niż w poprzednich latach i myślę, że będzie jeszcze sporo niespodzianek. W Toruniu nie gra się łatwo. To największa hala w lidze i to pewnie jakoś wpływa również na nasze rzuty, gdyż jest sporo wolnej przestrzeni. Powinnyśmy jednak trafiać i grać dobrze, a nie szukać takich tłumaczeń. Dziś pokazałyśmy się ze złej strony - dodała Naczk.

Energa po tym spotkaniu ma w ekstraklasie bilans 4-3, a Ostrovia 3-5. Torunianki wrócą do gry 19 listopada - na wyjeździe z CCC Polkowice. Tydzień później ostrowianki podejmą drużynę z Polkowic u siebie, gdyż w 9. kolejce pauzują.

Energa Toruń - Ostrovia Ostrów Wlkp. 62:56 (18:20, 19:8, 15:15, 10:13)

Energa Toruń: Agnieszka Skobel 17, Emilia Tłumak 16, Rita Rasheed 8, Kelly Cain 8, Monika Grigalauskyte 7, Lauren Mansfield 4, Katarzyna Maliszewska 2, Miriam Uro-Nile 0, Katarzyna Suknarowska-Kaczor 0.

Ostrovia Ostrów Wlkp.: Karolina Puss 18, Breanna Lewis 11, Jordan Jones 8, Monika Jasnowska 8, Marie Ange Mfoula 7, Monika Naczk 4, Katarzyna Joks 0, Sandra Nowicka 0.



Artego Bydgoszcz - InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wielkopolski 80:62 (21:13, 17:19, 24:16, 18:14)

Artego Bydgoszcz: Denesha Stallworth 18, Jennifer O`Neill 14, Julie McBride 14, Elżbieta Międzik 12, Dragana Stankovic 7, Karolina Poboży 5, Agnieszka Szott-Hejmej 4, Julia Adamowicz 3, Justyna Żurowska-Cegielska 3, Paulina Kuczyńska 0, Sylwia Bujniak 0.

InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wielkopolski: Aleksandra Pawlak 17, Annamaria Prezelj 10, Paula Duchnowska 8, Miah Spencer 7, Daria Stelmach 7, Magdalena Szajtauer 6, Paulina Misiek 4, Yulia Rytsikava 3, Francisca Donders 0, Beata Jaworska 0.



1KS Ślęza Wrocław - Enea AZS Poznań 68:57 (21:20, 14:10, 17:10, 16:17)

1KS Ślęza Wrocław: Marissa Kastanek 12, Agnieszka Kaczmarczyk 9, Sonia Ursu-Kim 9, Karina Szybała 7, Sharnee Zoll-Norman 7, Tijana Ajdukovic 6, Klaudia Sosnowska 6, Tania Perez Torres 5, Janis Ndiba Boonstra 4, Kourtney Treffers 3, Zuzanna Sklepowicz 0.

Enea AZS Poznań: Jazmine Davis 12, Aleksandra Parzeńska 11, Katerina Rymarenko 10, Kinga Woźniak 6, Katarzyna Bednarczyk 5, Daria Marciniak 5, Alicja Szloser 5, Julia Niemojewska 2, Martyna Kotula 1, Karolina Stefańczyk 0.

PGE MKK Siedlce - Basket 90 Gdynia 77:85 (19:24, 23:20, 20:26, 15:15)

PGE MKK Siedlce: Oksana Mołłowa 23, Katarzyna Trzeciak 17, Magdalena Parysek-Bochniak 10, Kristina Alikina 10, Paulina Żukowska 9, Agata Stępień 4, Wiktoriia Kondus 2, Wiktoria Szmatowa 2, Samantha Lapszynski 0.



Basket 90 Gdynia: Victoria Jankoska 26, Kristine Vitola 18, Anna Makurat 14, Sofija Aleksandravicius 11, Jelena Skerovic 5, Aldona Morawiec 4, Aneta Kotnis 4, Kamila Podgórna 3, Anna Jakubiuk 0, Amalia Rembiszewska 0.