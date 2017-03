Ekstraklasa koszykarek. Ślęza Wrocław z numerem jeden przed play-off

Koszykarki 1KS Ślęzy zajęły pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym ekstraklasy wyprzedzając obrońcę tytułu Wisłę Can-Pack Kraków dzięki lepszemu bilansowi punktów w bezpośrednich meczach. Wrocławianki w 1. rundzie (1/4 finału) play-off zmierzą się z Basketem 90 Gdynia.

Zdjęcie Ślęza Wrocław - Wisła Can-Pack /East News

Wiślaczki, faworytki rywalizacji o 82. mistrzostwo Polski, uległy na własnym parkiecie wrocławiankom 55:71, a we Wrocławiu triumfowały 71:65.

"Pozycja lidera to pierwsza nagroda za dobrą pracę przez cały sezon. Pokazaliśmy potencjał, ale wiemy, że wszystko zaczyna się od nowa. W play off musimy starać się udowodnić, że najwyższe miejsce nie było przypadkiem. Mieliśmy słabszy początek, przegraliśmy dwa z czterech meczów, ale to dało nam większą motywację i sprawiło, że druga część sezonu była znacznie lepsza. Ćwierćfinały zapowiadają się ciekawie w każdej parze. Cieszymy się z atutu własnego parkietu, ale wiemy, że najważniejsza jest koncentracja w pierwszym spotkaniu, by nie stracić tej przewagi" - powiedział PAP trener 1KS Ślęzy Arkadiusz Rusin.

Najciekawiej zapowiada się rywalizacja euroligowego CCC Polkowice, który zajął piątą lokatę, z czwartym AZS AJP Gorzów Wlkp. Emocji nie powinno też zabraknąć w derbowej rywalizacji między Artego Bydgoszcz a Energą Toruń.

Do play-off przystąpi osiem zespołów. Po raz pierwszy w historii nie będzie meczów o miejsca 9-12, bo z ligi kontraktowej nie spada żadna z drużyn (podobnie będzie w dwóch kolejnych sezonach). Awansuje natomiast do ekstraklasy najlepsza ekipa 1. ligi, a w 2018 roku rozgrywki powiększą się w ten sposób do 14 zespołów.

Walka w ćwierćfinałach (do trzech zwycięstw, poprzednio do dwóch) rozpocznie się 18 marca, a zakończy najpóźniej 29 marca. W tym samym systemie - do trzech wygranych - toczyć się będą półfinały, finał i rywalizacja o brąz.

Półfinały rozgrywane będą od 1 do 12 kwietnia. Spotkania o mistrzostwo Polski rozpoczną się 20 kwietnia, a złoty medalista zostanie wyłoniony najpóźniej 29 kwietnia.

Pary 1/4 finału (mecze 18, 19, 25, ew. 26 i 29 marca)

1KS Ślęza Wrocław (1) - Basket 90 Gdynia (8) Wisła Can-Pack Kraków (2) - Pszczółka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin (7) Energa Toruń (3) - Artego Bydgoszcz (6) InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. (4) - CCC Polkowice (5).