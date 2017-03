Ekstraklasa koszykarek. Prezes Wisły Can-Pack: Każdy ma swoje ambicje

Broniąca tytułu Wisła Can-Pack Kraków, która do play off ekstraklasy koszykarek przystąpi z drugiego miejsca i w 1/4 finału zmierzy się z ekipą z Lublina, nie lekceważy rywala. "Każda drużyna ma swoje ambicje" - powiedział prezes klubu Piotr Dunin-Suligostowski.

Krakowianki walkę o pierwsze miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym przegrały z drużyną 1KS Ślęza Wrocław gorszym bilansem małych punktów w bezpośrednich spotkaniach. Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS uplasowała się na siódmej pozycji.

Dunin-Suligostowski nie ukrywa rozczarowania wynikami pierwszej rundy i uważa, że takie rozstrzygnięcie to porażka zespołu Wisły. Przypomniał jednak, że krakowianki trapiły w minionych miesiącach kłopoty zdrowotne.

"Walczyliśmy na kilku frontach, m.in. w Eurolidze, ale drugiego miejsca za sukces nie można uznać. Przez długi czas byliśmy osłabieni kontuzjami kolejnych zawodniczek. Życie pokaże, która ścieżka do finału - z pierwszego czy drugiego miejsca - okaże się łatwiejszą" - powiedział sternik klubu.

Krakowianki wiedzą, że do play off muszą przystąpić w pełni zmobilizowane i nie lekceważą lublinianek, tym bardziej, że w sezonie zasadniczym przegrały z nimi w swojej hali 67:68, zaś na wyjeździe zwyciężyły po równie zaciętym meczu 51:46.

"Żadnego przeciwnika nie wolno lekceważyć. W ćwierćfinale zespół z Lublina będzie grał z dużo mniejszym obciążeniem niż my. Dla niego ewentualne wyeliminowanie Wisły byłoby olbrzymim sukcesem. Jeśli tego nie zrobi, nikt nie będzie miał wielkich pretensji. My stoimy na przeciwległym biegunie. Nikt nie wyobraża sobie, abyśmy nie awansowali do finału i nie obronili mistrzostwa" - dodał Dunin-Suligostowski.

Zdaniem hiszpańskiego szkoleniowca Wisły Jose Ignacio Hernandeza kluczowa w play off jest jak zawsze defensywa.

"Musimy z respektem podejść do każdego przeciwnika, grając twardo w kolejnych spotkaniach. Kluczem będzie obrona. Lublin gra bardzo zespołowo i dobrze w defensywie. To na pewno nie będą dla nas łatwe mecze" - powiedział Hernandez, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Wisły.

Walka w ćwierćfinałach - pierwsza runda play off - toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Rozpocznie się 18 marca, a zakończy najpóźniej 29 marca. W sobotę i niedzielę mecze odbędą się w Krakowie. W 2016 r. wiślaczki po raz 25. zdobyły mistrzostwo kraju, pokonując w finałowej serii Artego Bydgoszcz 3-0.