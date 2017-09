Ekstraklasa koszykarek. Nowa środkowa w Ślęzie Wrocław

Tijana Ajduković została nową zawodniczką występującej w ekstraklasie koszykarek Ślęzy Wrocław. Serbka gra na pozycji środkowej i w przeszłości broniła barw m.in. Energi Toruń. Z reprezentacją kraju w 2015 roku sięgnęła po złoto mistrzostw Europy.

Ślęza miała już niemal dopięty skład na nowy sezon, kiedy okazało się, że z powodów zdrowotnych nie będzie mogła grać Dragana Svitlica. Włodarze mistrza Polski przystąpili szybko do działania, bo czas nie działał na ich korzyść, gdyż na rynku pozostawało coraz mniej zawodniczek do wyboru. Trener Arkadiusz Rusin zdecydował się na Ajduković, którą pamiętał z gry w barwach Energi Toruń.

"Dobre występy w Eurolidze przeplatała wtedy słabszymi w lidze polskiej. Naszym wyzwaniem będzie, aby ten wysoki poziom prezentowała zarówno na parkietach w kraju, jak i w Europie. To zawodniczka, która ma jeszcze dużo do wygrania i do udowodnienia, ma dopiero 26 lat. Wszystko, co najlepsze, może dopiero dla niej nadejść" - dodał szkoleniowiec.

Mierząca 196 cm wzrostu Ajduković poza Polską występowała także w lidze włoskiej, węgierskiej, rosyjskiej, czeskiej oraz tureckiej. Na swoim koncie ma również grę w reprezentacji Serbii, z którą w 2015 roku zdobyła mistrzostwo Europy.

"Mam dobre wspomnienia z Polski i jestem podekscytowana powrotem. Śledziłam ligę polską i byłam pozytywnie zaskoczona, że Ślęza zdobyła w poprzednim sezonie mistrzostwo. Klub zrobił duży progres przez trzy ostatnie lata" - powiedziała sama zainteresowana.

Pierwszy trening z zespołem Ślęzy Serbka odbędzie w piątek wieczorem.