Dziewięć zawodniczek podpisało kontrakty z Wisłą Can-Pack Kraków

Dziewięć koszykarek podpisało do tej pory kontakty z Wisłą Can-Pack Kraków. We wtorek do grona "Białej Gwiazdy" dołączyła Dominika Miłoszewska. Prezes krakowskiego klubu Piotr Dunin-Suligostowski powiedział, że są czynione starania, aby drużyna grała w Eurolidze.

Prezes potwierdził też, że kontraktu nie podpisze Ewelina Kobryn.

- Niestety, z żalem informuję iż rozmowy, które prowadziliśmy z nią nie doprowadziły do zbliżenia stanowisk. Oczekiwania finansowe zawodniczki przekroczyły nasze możliwości - powiedział Dunin-Suligostowski.

Jego zdaniem zespół w nadchodzącym sezonie w ekstraklasie powinien walczyć "o jak najlepszą pozycję". - To stwierdzenie obejmuje też zdobycie mistrzostwa Polski. Jednak zobaczymy, jak będą wyglądały składy drużyn. Dziś bardzo trudno wyrokować o sile poszczególnych ekip - powiedział prezes.

Dunin-Suligostowski chce, aby wicemistrzynie Polski rywalizowały w Eurolidze.

- Miałem okazję rozmawiać na ten temat w przedstawicielami FIBA-Europe w Monachium. Jesteśmy teraz na takim etapie organizacyjnym Euroligi, że zostały do klubów - poprzez poszczególne federacje - wysłane zapytania o zgłoszenie chęci udziału w tych rozgrywkach. Potem będą te miejsca przydzielane, bezpośrednio do rozgrywek grupowych, bądź - przy większej liczbie drużyn - do eliminacji - wyjaśnił.

Dodał, że gdyby nie udały się starania o występy w najbardziej elitarnych rozgrywkach ligowych koszykarek na Starym Kontynencie, to "Biała Gwiazda" wystartuje w Pucharze Europy.

Obecny skład Wisły Can-Pack: Jelena Antić (skrzydłowa, Macedonia), Sonja Greinacher (skrzydłowa, Niemcy), Leonor Rodriguez Manso (rzucająca, Hiszpania), Dominika Miłoszewska (skrzydłowa), Klaudia Niedźwiedzka (skrzydłowa), Giedre Paugaite (środkowa, Litwa), Maurita Reid (rozgrywająca, Jamajka), Dominika Owczarzak (rozgrywająca), Magdalena Ziętara (rzucająca).

Jak dodał Dunin-Suligostowski, czynione są starania m.in. o pozyskanie środkowej z USA, która ma być gwiazdą drużyny.

6 maja krakowski klub ogłosił, że Krzysztof Szewczyk został trenerem koszykarek. Z poprzednim szkoleniowcem "Białej Gwiazdy" Hiszpanem Jose Ignacio Hernandezem nie przedłużono wygasającej umowy.

W sezonie 2016/2017 1KS Ślęza Wrocław w finale play off ekstraklasy okazała się lepsza od Wisły. Zespół z Dolnego Śląska w rywalizacji do trzech zwycięstw wygrał 3-2.

Rafał Czerkawski