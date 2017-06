Agnieszka Szott-Hejmej zawodniczką Artego Bydgoszcz

Agnieszka Szott-Hejmej została nową zawodniczką występującego w ekstraklasie koszykarek Artego Bydgoszcz - poinformował w piątek klub. Do grodu nad Brdą skrzydłowa wraca po czteroletniej przerwie. W tym czasie grała w zespole Wisły Can-Pack Kraków.

Szott-Hejmej to wielokrotna reprezentantka kraju w różnych kategoriach wiekowych. Swoją przygodę z koszykówką rozpoczęła w 1994 roku w rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim, gdzie spędziła pięć lat. Grała także poza granicami kraju, w 2008 roku wyjechała do Izraela, gdzie występowała w zespole Elitzur Ramla. Ostatnim jak do tej pory zagranicznym klubem był w sezonie 2009/10 cypryjski AEL Limassol. Stamtąd trafiła na trzy sezony do Bydgoszczy. Tu poznała swojego męża, wioślarza Rafała Hejmeja i urodziła córkę. W swoim ostatnim sezonie w mieście nad Brdą zdobyła z Artego brązowy medal mistrzostw Polski.

Reklama

Ostatnio grająca na pozycji skrzydłowej zawodniczka reprezentowała barwy Wisły Can-Pack Kraków, z którą zdobyła trzy tytuły mistrza Polski. Po czterech latach przerwy wraca do Bydgoszczy. W kadrze Artego są obecnie trzy zawodniczki. Ważną umowę ma dotychczasowa kapitan zespołu Elżbieta Międzik, niedawno - także z Krakowa - pozyskano Justynę Żurowską-Cegielską.

Gród nad Brdą opuściły natomiast Jamajka Maurita Reid oraz Klaudia Niedźwiedzka. Obie koszykarki wybrały kierunek przeciwny, a więc trafiły do Krakowa. Zespół Artego nadal prowadzić będzie Tomasz Herkt.