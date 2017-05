1KS Ślęza Wrocław - Wisła Can-Pack Kraków 80:53 w decydującym meczu o złoty medal

Koszykarki Ślęzy Wrocław mistrzyniami Polski! W piątym decydującym meczu podopieczne Arkadiusza Rusina wygrały u siebie z Wisłą Can-Pack Kraków 80:53. To drugi złoty medal Ślęzy w historii klubu.

Zdjęcie Magdalena Koperwas (z lewej) w meczu z Wisłą /Fot. Maciej Kulczyński /PAP

Wrocławianki prowadziły już 2:0, ale wiślaczki wykorzystały atut własnego parkietu. Pod Wawelem "Biała Gwiazda" wygrała 86:56 i 64:56 doprowadzając do remisu 2:2. Decydujący mecz wielkiego finału odbył się we Wrocławiu.



Pierwsza kwarta należała do gospodyń. W zespole Ślęzy bardzo dobrze spisywały się zwłaszcza Marissa Kastanek i Agnieszka Kaczmarczyk. To dzięki nim wrocławianki wygrały pierwszą część spotkania 30:22.



W drugiej odsłonie obie drużyny zagrały agresywniej w obronie. Lepiej w tym elemencie prezentowały się gospodynie, które pozwoliły rywalkom rzucić tylko siedem punktów. Defensywa Wisła nie była tak szczelna. Na przerwę Ślęza schodziła z wysoką 15-punktową przewagą (44:29). Wrocławianki górowały nad obrończyniami tytułu w rzutach za trzy. Na dziewięć prób trafiły sześć razy, a wiślaczki miały tylko dwa celne rzuty (na 10).

Podopieczne Arkadiusza Rusina nie zamierzały zwalniać tempa. Prym w zespole z Wrocławia wiodła Kastanek, która była nie do zatrzymania. Po trzeciej kwarcie Ślęza prowadziła różnicą 21 punktów. Wiślaczki potrzebowały cudu, żeby odwrócić losy rywalizacji. Cud się nie wydarzył. Wrocławianki grały po prostu rewelacyjnie, a w krakowianki z każdą upływającą minutą wyglądały na coraz bardziej zrezygnowane. Ślęza rozgromiła Wisłę 80:53 i po 30 latach znów jest najlepsza w Polsce.



Najwięcej punktów dla Ślęzy zdobyła Kastanek - 24. Najskuteczniejsza w drużynie spod Wawelu była Hind Ben Abdelkader - 15 pkt.

Piąty mecz finałowy:



1KS Ślęza Wrocław - Wisła Can-Pack Kraków 80:53 (30:22, 14:7, 20:14, 16:10)

Stan rywalizacji do trzech zwycięstw 3:2.

Ślęza Wrocław: Marissa Kastanek 24, Agnieszka Kaczmarczyk 17, Sharnee Zoll 12, Kourtney Treffers 8, Nikki Greene 7, Zuzanna Sklepowicz 6, Magdalena Koperwas 6, Agnieszka Majewska 0, Agnieszka Skobel 0, Katerina Rymarenko 0, Małgorzata Zuchora 0, Sylwia Siemienas 0;

Wisła Can-Pack Kraków: Hind Ben Abdelkader 15, Ewelina Kobryn 12, Meighan Simmons 7, Agnieszka Szott-Hejmej 7, Vanessa Gidden 6, Ziomara Morrison 4, Claudia Pop 2, Olivia Szumełda-Krzycka 0, Magdalena Ziętara 0, Sandra Ygueravide 0.