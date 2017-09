Wjechała w grupę kolarzy. Wideo

Sześć osób trafiło do szpitala po tym jak kierująca samochodem kobieta próbowała minąć strażnika miejskiego, zabezpieczającego wyścig kolarski w Koninie. Potrąciła jednak funkcjonariusza i wjechała tuż przed zawodników. Część z nich nie zdążyła wyhamować. Sześciu trafiło do szpitala. 29-letniej kobiecie, która spowodowała wypadek, może grozić nawet do 3 lat więzienia/TVN24/x-news