Kwiatkowski wśród faworytów MŚ

Michał Kwiatkowski jest jednym z kandydatów do zdobycia mistrzostwa świata w kolarstwie - uważa komentator Eurosportu Tomasz Jaroński. Na kolarskich mistrzostwach świata w Bergen zabraknie Rafała Majki, którego zastąpi Paweł Poljański. Zawody odbędą się od 17 do 24 września. - Wyścig na takiej łatwej, dość płaskiej trasie jest bardzo loteryjny. Tu może wydarzyć się wszystko. Kandydatów do zwycięstwa jest też spora liczba. Michał Kwiatkowski jest na pewno jednym z nich, ale będzie mu trudno, bo wszyscy go juz doskonale znają - powiedział Tomasz Jaroński