Rafał Majka liderem grupy Bora-Hansgrohe na Vuelta a Espana (wideo)

Rafał Majka znalazł się w składzie grupy Bora-Hansgrohe na hiszpańską Vueltę, która potrwa od 19 sierpnia do 10 września. Polak ma być liderem zespołu, a jego celem jest miejsce w czołowej piątce klasyfikacji generalnej. - Jego plany startowe na ten sezon wciąż się zmieniają i nie jest to dobra sytuacja. Wydaje się, że Rafał doszedł już do siebie po kraksie na Tour de France. Forma mu nie uciekła, podtrzymał ją na Tour de Pologne. Tam nie był jeszcze stuprocentowo przygotowany, ale na Vueltę będzie gotowy na walkę. Czołowa piątka jest realna, choć stawka będzie bardzo mocna. A Rafała stać na rywalizację z najlepszymi - powiedział komentator kolarstwa w Eurosporcie Adam Probosz.