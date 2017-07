Rafał Majka chce wygrać Tour de Pologne (wideo)

Rafał Majka stanie na starcie 74. Tour de Pologne! Polski kolarz, który z powodu kontuzji, odniesionej podczas upadku na trasie 9. etapu, musiał wycofał się z Tour de France, potwierdził tę wiadomość w rozmowie z mediami. - Rafał jest zawsze skromny, ale z tego co wiem od jego trenea, z którym widziałem się na Tour de France, Majka jest w superformie, jest zmotywowany, nastawiony na to, żeby tu walczyć i zwyciężać. Na pewno jest to jego docelowy wyścig i Rafał nie przyjechał tu po to, żeby się przygotować do końcówki sezonu, ale po to, by wygrać - powiedział w rozmowie z x-news Czesław Lang, dyrektor generalny Tour de Pologne.