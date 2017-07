Rzecznik grupy Bora-Hansgrohe: Rafał Majka jest w szpitalu na badaniach. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Rafał Majka ucierpiał w kraksie na 9. etapie Tour de France. Polak dojechał do mety ze stratą ponad 36 minut do zwycięzcy Rigoberto Urana. Rzecznik zespołu Bora-Hansgrohe potwierdził , że Majka nie wycofał się z rywalizacji. - Nie mamy na tę chwilę żadnych wieści o jego stanie zdrowia. Po ukończeniu etapu udał się wraz z lekarzem ekipy do samochodu medycznego Touru. Tam podjęto decyzję, aby pojechać do szpitala na dalsze badania. Nie wiemy, jak dokładnie doszło do kraksy na zjeździe. Gdy otrzymamy informację od lekarza, przekażemy, co się stało i czy Rafał będzie w stanie jechać dalej - powiedział Ralph Scherzer. Źródło: Press Focus/x-news