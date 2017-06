Zamana przed TdF: Majka mierzy wysoko, ale realnie

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Rafał Majka będzie liderem grupy Bora-Hansgrohe na wyścig Tour de France, który rozpocznie się 1 lipca w Duesseldorfie. Celem polskiego kolarza jest miejsce w czołowej piątce "Wielkiej Pętli". - Z pewnością marzy o podium, ale ten cel jest równie wysoki, ale realny. Taki zawodowiec jak on musi celować w czołową piątkę wielkich wyścigów, bo dobry wynik może ustawić go w gronie faworytów w kolejnych latach. Bycie liderem grupy jest stresujące, ale Rafał jest już do tego przygotowany. Oby pierwszy tydzień przejechał spokojnie po to, by potem pokazać, że jest w stanie znaleźć się w czołówce - powiedział były kolarz Cezary Zamana. Dostawca: x-news