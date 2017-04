Katarzyna Niewiadoma o rywalizacji w kobiecym peletonie

23-letnia Katarzyna Niewiadoma to utytułowana polska kolarka szosowa. Niedawno zajęła 3. miejsce w kolarskim wyścigu Amstel Gold Race. Na co dzień ściga się w barwach holenderskiej grupy kolarskiej, a mieszka w Hiszpanii. Niewiadoma w "Dzień Dobry TVN" powiedziała, jak wygląda rywalizacja w peletonie kobiecym. Co ją interesuje poza sportem? Jak zaczęła się jej kariera sportowa?