Francuski kolarz pobity w trakcie treningu (wideo)

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Poniedziałkowy trening Yoanna Offredo mógł zakończyć się tragedią. Francuski kolarz został zaatakowany przez nieznanych sprawców, którzy brutalnie pobili zawodnika oraz jego dwóch przyjaciół kijami baseballowymi. Sportowiec został również raniony scyzorykiem. - Złamany nos, żebra w opłakanym stanie, całe ciało w siniakach. Oprócz urazów fizycznych, dochodzi jeszcze ogromny szok. Nie jestem zły. Jest mi jedynie smutno. Mam nadzieję, że nie zniechęci to moich dzieci do sportu, który kocham. Wychodzisz rano na trening i nie wiesz, czy wrócisz do domu. Nie spodziewałem się, że może to być tak niebezpieczne - napisał Offredo na facebooku, zamieszczając zdjęcia swej zakrwawionej twarzy.