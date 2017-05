Wyścig Solidarności i Olimpijczyków: z ul. Piotrkowskiej w Łodzi do Lublina

743 km na pięciu etapach pokonają kolarze rywalizujący w 28. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, który rozpocznie się 28 czerwca w Łodzi. Start zaplanowano na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, a impreza zakończy się 1 lipca w Lublinie.

Trasa tegorocznej edycji wyścigu, którą przedstawiono na środowej konferencji prasowej w Łodzi, wiedzie przez województwa łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie, podkarpackie i lubelskie.

Reklama

Rywalizacja rozpocznie się w środę 28 czerwca na najsłynniejszej łódzkiej ulicy Piotrkowskiej. Dyrektor imprezy Tadeusz Skorek ocenił, że później kolarzy czeka duże wyzwanie.

- Tegoroczna trasa jest bowiem dosyć trudna. Pierwszego dnia kolarze będą mieli do pokonania ponad 200 km - do południa 86 km z Łodzi do Zduńskiej Woli, po południu ok. 130 km z Tomaszowa Mazowieckiego do Kielc. Następnego dnia przejadą z Radomia do Stalowej Woli (211 km). W piątek 30 czerwca odbędzie się etap z Mielca do Krosna (169 km). Ostatni dzień to 164-kilometrowy etap ze Świdnika, kończący się sześcioma okrążeniami na terenie Lublina, z podjazdem al. Solidarności na Krakowskie Przedmieście - tłumaczył.

Dodał, że okrążenie na ostatnim etapie w Lublinie będzie miało 6 km, ale - jak zaznaczył - sześciokrotny podjazd może mieć decydujący wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie wyścigu.

Zdaniem Dariusza Baranowskiego, dziesięciokrotnego uczestnika wyścigu i jego zwycięzcy z 1993 roku, losy rywalizacji rozstrzygną się przedostatniego dnia rywalizacji, podczas przejazdu z Mielca do Krosna, gdzie kolarzy czeka tradycyjny podjazd pod Zamek Kamieniec oraz nowa górska premia w miejscowości Czudec.

- Cała trasa wydaje się ciekawa. Na pewno ciężki będzie pierwszy dzień, w którym są dwa etapy. To zawsze jest trudne dla zawodników. Myślę jednak, że zwycięzcę całego wyścigu wyłoni etap z Mielca do Krosna, przez tzw. zameczek. To będzie królewski etap. Górale wykorzystają go do tego, by zgubić sprinterów gromadzących punkty na płaskich etapach - wyjaśnił uczestnik igrzysk olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku.

Organizatorzy 28. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków na starcie spodziewają się 130 zawodników z 24 zawodowych i amatorskich ekip z Polski i zagranicy. Imprezie będzie towarzyszył Mini Wyścig Solidarności, czyli cykl dziewięciu kolarskich zawodów dla dzieci. Pierwsze zaplanowano w Łodzi 25 czerwca.

W ubiegłym roku w wyścigu triumfował Białorusin Jauhen Sobal.