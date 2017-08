Vuelta a Espana. Tomasz Marczyński wygrał 12. etap

Tomasz Marczyński wygrał 12. etap wyścigu Vuelta a Espana z metą w Antequera Los Dolmenes.

Zdjęcie Tomasz Marczyński cieszy się z etapowego zwycięstwa na Vuelta a Espana /AFP

Kolarz grupy Lotto-Soudal tym samym powtórzył to, czego dokonał na szóstym odcinku.



Reklama

Czwarte miejsce zajął w czwartek Paweł Poljański (Bora-Hansgrohe).

Obaj Polacy wkrótce po starcie znaleźli się w 14-osobowej grupce uciekinierów. Marczyński zaatakował na ostatnim podjeździe i nikt nie był w stanie wytrzymać jego tempa. Na szczycie miał minutową zaliczkę, a przed sobą jeszcze 15 kilometrów, więc nie mógł być pewien zwycięstwa. Potwierdził jednak znakomitą formę i nie pozwolił się doścignąć. Minął metę 52 sekundy przed Hiszpanem Omarem Frailem (Dimension Data).

- Mam na tym wyścigu dobre nogi. Przez ostatnie dni trochę odpocząłem i dziś chciałem załapać się do ucieczki. Gdy to się udało, pomyślałem, że to znów może być mój dzień. Podjazd pokonywałem naprawdę lekko i zobaczyłem, że rywale zostają. Jako dziecko marzyłem o etapowym zwycięstwie, w którymś z wielkich wyścigów, a tu udało mi się to już dwukrotnie - powiedział zwycięzca przed kamerą Eurosportu.



Trzeci był kolejny reprezentant gospodarzy - Jose Joaquin Rojas (Movistar), a czwarty Poljański, któremu walkę o podium utrudnił defekt roweru.

Liderem wciąż jest Chris Froome (W.Brytania/Sky). Włoch Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) odrobił w czwartek do niego 20 sekund i teraz jego strata wynosi 59 sekund.



To dopiero trzecie zwycięstwo polskiego kolarza w historii Vuelty. Pierwszym Polakiem, który wygrał etap największego hiszpańskiego wyścigu był w 2014 roku Przemysław Niemiec. W "generalce" najwyższe, trzecie miejsce zajął Rafał Majka (2015 r.).

Wyniki 12. etapu, Motril - Antequera (160,1 km):



1. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 3:56.45

2. Omar Fraile (Hiszpania/Dimension Data) strata 52 s

3. Jose Joaquin Rojas (Hiszpania/Movistar)



4. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe)

5. Stef Clement (Hoalndia/LottoNL-Jumbo) wszyscy ten sam czas

6. Brendan Canty (Australia/Cannondale) 1.42

7. Anthony Perez (Francja/Cofidis) 2.50

8. Jan Polanc (Słowenia/UAE Team Emirates)



9. Andreas Schillinger (Niemcy/Bora-Hansgrohe) obaj ten sam czas

10. David Arroyo (Hiszpania/Caja Rural) 3.00

...

46. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 10.54

68. Przemysław Niemiec (Polska/UAE Team Emirates) 15.23



Klasyfikacja generalna:

1. Chris Froome (W.Brytania/Sky) 49:22.53

2. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) strata 59 s

3. Esteban Chaves (Kolumbia/Orica) 2.13

4. David De La Cruz (Hiszpania/Quick-Step Floors) 2.16

5. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 2.17

6. Ilnur Zakarin (Rosja/Katiusza-Alpecin) 2.18

7. Fabio Aru (Włochy/Astana) 2.37

8. Michael Woods (Kanada/Cannondale) 2.41

9. Alberto Contador (Hiszpania/Trek-Segafredo) 3.13

10. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 3.51

...

45. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 58.56

47. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 59.28

54. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 1.09.32

82. Przemysław Niemiec (Polska/UAE Team Emirates) 1.40.51