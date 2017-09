Vuelta a Espana. Polacy na podium

Rafał Majka wygrał w sobotę 14. etap wyścigu Vuelta a Espana z metą w Sierra de La Pandera. To już trzeci odcinek wygrany przez polskiego kolarza w tegorocznej edycji. Na szóstym i 12. najlepszy był Tomasz Marczyński.

Zdjęcie Rafał Majka świętuje na mecie 14. etapu Vuelta a Espana /AFP

Wygrać etap najważniejszego wyścigu w Hiszpanii udało się w przeszłości jeszcze tylko jednemu Polakowi - w 2014 roku Przemysławowi Niemcowi.

W klasyfikacji generalnej najwyższe, trzecie miejsce zajął w 2015 roku Majka.

W czerwonej koszulce lidera przez jeden etap jechał Michał Kwiatkowski. Miało to miejsce na trzecim odcinku ubiegłorocznej edycji, a stało się to po tym, jak jego ekipa Sky wygrała otwierającą wyścig drużynową jazdę na czas, a na drugim etapie Kwiatkowski zajął czwarte miejsce, co dało mu prowadzenie w "generalce".

Polacy na podium w wyścigu Vuelta a Espana:

klasyfikacja generalna:

3. miejsce

2015 Rafał Majka

etapy:

1. miejsce

2014 (Lagos de Covadonga) Przemysław Niemiec

2017 (Sagunto) Tomasz Marczyński

2017 (Antequera Los Dolmenes) Tomasz Marczyński

2017 (Sierra de La Pandera) Rafał Majka

2. miejsce

1990 (La Fenia) Marek Kulas

1993 (Castillon) Zbigniew Spruch

2015 (Sotres) Rafał Majka

(Burgos) Maciej Bodnar - jazda ind. na czas

2017 (Sagunto) Paweł Poljański

(Cuenca) Paweł Poljański

3. miejsce:

2013 (Aramon Formigal) Bartosz Huzarski

2017 (Xorret de Cati) Rafał Majka

Zestawienie nie obejmuje etapów drużynowej jazdy na czas.