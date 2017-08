Vuelta a Espana. Chris Froome powalczy o dublet. Czterech Polaków na starcie

W sobotę rozpocznie się Vuelta a Espana. Chris Froome chce zostać trzecim kolarzem w historii, który w jednym roku wygra ten wyścig oraz Tour de France. Wśród rywali będzie miał czterech Polaków oraz po raz ostatni kończącego karierę Alberto Contadora.

Obecnie triumfami w Tour de France i Vuelta a Espana w jednym sezonie mogą się pochwalić tylko dwaj Francuzi - Jacques Anquetil (1963) oraz Bernard Hinault (1978).

Froome taki cel wytyczył sobie już po raz trzeci. Czterokrotny zwycięzca TdF w 2015 roku w Hiszpanii przewrócił się na 12. etapie i złamał kość śródstopia, a w ubiegłym lepszy od niego o 1.23 okazał się Kolumbijczyk Nairo Quintana z ekipy Movistar.

"Ten dublet to niezwykła rzadkość, więc jestem niesamowicie zmotywowany, by go zdobyć. To co odróżnia Vueltę od pozostałych wyścigów to moment jej rozgrywania, czyli końcówka sezonu. Na jej starcie stają ci, którzy specjalnie się do niej szykowali, kolarze mający świetny sezon i chcący swoją moc pokazać jeszcze raz, ale także tacy, którzy chcą sobie odbić wcześniejsze niepowodzenia" - powiedział Froome, który wystartuje w Hiszpanii już po raz szósty.

"Mam z Vueltą rachunki do wyrównania, bo trzy razy byłem drugi" - dodał.

Teraz Brytyjczyk z zespołu Sky nie będzie musiał walczyć z Quintaną, który w tym roku rywalizował już w dwóch pozostałych wielkich wyścigach - Giro d'Italia i Tour de France. Nie znaczy to jednak, że czeka go łatwe zadanie. Na starcie pojawi się bowiem wielu świetnych kolarzy.

Przede wszystkim zmierzy się z tymi, którzy mocno dali mu się we znaki w lipcu podczas TdF: trzecim w klasyfikacji generalnej Francuzem Romainem Bardetem (AG2R), piątym Włochem Fabio Aru (Astana) i siódmym Brytyjczykiem Simonem Yatesem (Orica). Mocny powinien być także brat bliźniak tego ostatniego, Adam oraz ich kolega z drużyny, trzeci w ubiegłorocznej Vuelcie, Kolumbijczyk Esteban Chaves.

Nie można zapominać także o trzecim w tegorocznym Giro Włochu Vincezo Nibalim (Bahrain-Merida), najlepszym "góralu" Tdf 2017 Francuzie Warrenie Barguilu (Sunweb) oraz Hiszpanie Alberto Contadorze (Trek). Trzykrotny zwycięzca Vuelty zapowiedział, że po tym wyścigu kończy karierę, więc motywacji mu nie zabraknie.

Tym razem Froome do pomocy nie będzie miał Michała Kwiatkowskiego, który wielką pracę wykonywał dla niego we Francji. Do rywalizacji przystąpi za to czterech innych Polaków. Najlepszym z nich jest Rafał Majka. Kolarz ekipy Bora-Hansgrohe musiał zmodyfikować swój plan startów, po tym jak z powodu upadku przedwcześnie zakończył udział w TdF.

Majka po Tour de Pologne, w którym był drugi, przyznał jednak, że nie czuje się na siłach walczyć o czołowe miejsce w klasyfikacji generalnej Vuelty, ale zamierza celować w zwycięstwa etapowe. Obecnie wygranym odcinkiem w hiszpańskim wyścigu może się pochwalić tylko jeden Polak - Przemysław Niemiec. Dokonał tego w 2014 roku. Tym razem również stanie na starcie, broniąc barw drużyny UAE Team Emirates.

Pozostali dwaj polscy uczestnicy to Paweł Poljański (Bora-Hansgrohe) oraz Tomasz Marczyński (Lotto-Soudal).

Vuelta po raz pierwszy rozpocznie się we Francji. W sobotę w Nimes odbędzie się drużynowa jazda na czas. W góry kolarze wjadą już na trzecim odcinku, z metą w Andorze. Kluczowy ma być przedostatni etap, który kończy się na przełęczy Angliru w Asturii. Zaplanowano jedną indywidualną "czasówkę", płaską, liczącą 42 km.

Zakończenie wyścigu 10 września w Madrycie.

Trasa 72. edycji Vuelta a Espana:

19.8 - 1. etap: Nimes - Nimes (Francja), 13,8 km (jazda druż. na czas)

20.8 - 2. etap: Nimes - Gruissan (Francja), 201 km

21.8 - 3. etap: Prades - Andorra La Vella (Andora), 158,5 km

22.8 - 4. etap: Escaldes (Andora) - Tarragona, 193 km

23.8 - 5. etap: Benicassim - Alcossebre/Ermita Santa Lucia, 173,4 km

24.8 - 6. etap: Villarreal - Sagunto, 198 km

25.8 - 7. etap: Lliria - Cuenca, 205,2 km

26.8 - 8. etap: Hellin - Xorret de Cati, 184 km

27.8 - 9. etap: Orihuela - Cumbre del Sol, 176,3 km

28.8 dzień przerwy

29.8 - 10. etap: Caravaca - Alhama de Murcia, 171 km

30.8 - 11. etap: Lorca - Calar Alto, 188 km

31.8 - 12. etap: Motril - Antequera, 161,4 km

1.9 - 13. etap: Coin - Tomares, 197 km

2.9 - 14. etap: Ecija - Sierra de la Pandera, 185,5 km

3.9 - 15. etap: Alcala La Real - Sierra Nevada, 127 km

4.9 dzień przerwy

5.9 - 16. etap: Circuito de Navarra - Logrono, 42 km (jazda ind. na czas)

6.9 - 17. etap: Villadiego - Los Machucos, 180 km

7.9 - 18. etap: Suances - Santo Toribio de Liebana, 168,5 km

8.9 - 19. etap: Caso/Parco Natural de Redes - Gijon, 153 km

9.9 - 20. etap: Corvera de Asturias - Alto de l'Angliru, 119,2 km

10.9 - 21. etap: Arroyomolinos - Madryt, 101,9 km