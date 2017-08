Vuelta a Espana. Australijczyk Dennis pierwszym liderem

Australijczyk Rohan Dennis został pierwszym liderem kolarskiego wyścigu Vuelta a Espana. Był na czele grupy BMC, która uzyskała najlepszy czas w jeździe drużynowej na niespełna 14-kilometrowym odcinku wokół Nimes we Francji.

Zdjęcie Rohan Dennis (z lewej) /AFP

Team Rafała Majki i Pawła Poljańskiego Bora-Hansgrohe miał szósty wynik i do zwycięzców stracił 21 sekund. Lotto-Soudal Tomasza Marczyńskiego uplasowało się na siódmej pozycji - 24 s straty, natomiast dopiero 19. była ekipa UAE w składzie z Przemysławem Niemcem, która była o 47 s wolniejsza od zwycięzców.

Drugie miejsce zajął zespół Quick-Step Floors, a trzecie - Sunweb. Obie te drużyny miały sześciosekundową stratę do BMC.

"Trasa była trudna, wymagająca umiejętności technicznych. To był sprawdzian siły, techniki, prędkości i przyczepności. Nie przykładam zbyt wielkiej wagi do klasyfikacji generalnej. Ona się dla mnie liczy w Giro d'Italia, a we Vuelcie chcę powalczyć o wygrane etapowe" - powiedział Dennis, cytowany w portalu cyclingnews.com.

Jako "niebezpieczną" trasę określił Alberto Contador, którego ekipa Trek-Segafredo zajęła 11. miejsce.

"Woleliśmy pojechać wolniej, a bezpieczniej" - przyznał 34-letni Hiszpan, który po tej imprezie zakończy karierę.

Wyścig po raz trzeci w historii rozpoczął się poza granicami Hiszpanii. W 1997 roku kolarze startowali w Lizbonie, a w 2009 w holenderskim Assen.

W niedzielę przejadą 203,4 km po płaskim terenie z Nimes do Gruissan nieopodal granicy z Hiszpanią. Na poniedziałek zaplanowano pierwszy górski etap, którego metę wyznaczono w Andorze.

Wyniki 1. etapu, jazda drużynowa na czas wokół Nimes (13,7 km):

1. BMC (USA) 15.58

2. Quick-Step Floors (Belgia) strata 6 s

3. Sunweb (Niemcy) ten sam czas

4. Sky (W. Brytania) 9

5. Orica-Scott (Australia) 17

6. Bora-Hansgrohe (Niemcy) 21

7. Lotto-Soudal (Belgia) 24

8. Movistar (Hiszpania) ten sam czas

9. Bahrain-Merida (Bahrajn) 31

10. Katiusza-Alpecin (Szwajcaria) 33

...

19. UAE Team Emirates (ZEA) 47

Klasyfikacja generalna:

1. Rohan Dennis (Australia/BMC) 15.58

2. Daniel Oss (Włochy/BMC)

3. Nicolas Roche (Irlandia/BMC)

4. Alessandro De Marchi (Włochy/BMC)

5. Damiano Caruso (Włochy/BMC)

6. Tejay van Garderen (USA/BMC) wszyscy ten sam czas

7. Yves Lampaert (Belgia/Quick-Step Floors) strata 6 s

8. David De La Cruz (Hiszpania/Quick-Step Floors)

9. Bob Jungels (Luksemburg/Quick-Step Floors)

10. Julian Alaphilippe (Francja/Quick-Step Floors) wszyscy ten sam czas

...

30. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 21 s

31. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

35. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 24 s

114. Przemysław Niemiec (Polska/UAE) 47