Tour of Guangxi: Wellens wygrał czwarty etap i został liderem

Belgijski kolarz Tim Wellens z grupy Lotto-Soudal wygrał czwarty etap odbywającego się w Chinach wyścigu Tour of Guangxi i został nowym liderem. Jedyny Polak Łukasz Wiśniowski (Team Sky) stracił do niego ponad pięć minut i w klasyfikacji generalnej jest 67.

Zdjęcie Belg był najszybszy na czwartym etapie /AFP

W niedzielę kolarze mieli do pokonania 151 kilometrów z Nanningu do punktu widokowego Mashan Nogla. Wellens na finiszu wyprzedził Holendra Bauke Mollemę (Trek-Segafredo), a cztery sekundy do tej dwójki stracił Irlandczyk Nicolas Roche (BMC Racing Team). W klasyfikacji generalnej kolejność jest taka sama.

Poprzednie trzy etapy wygrał Fernando Gaviria (Quick-Step Floors). Tym razem jednak Kolumbijczyk przyjechał do mety w tej samej grupie co Wiśniowski i spadł na odległe miejsce.

Tour of Guangxi to pierwsze zawody rangi World Tour w Chinach od 2014 roku, kiedy to po raz ostatni zorganizowano wyścig Dookoła Pekinu. Impreza zakończy się we wtorek w Guilin.

Wyniki 4. etapu (Nanning - Mashan Nongla, 151 km):

1. Tim Wellens (Belgia/Lotto-Soudal) 3:23.18

2. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) ten sam czas 3. Nicolas Roche (Irlandia/BMC Racing Team) strata 4 s

4. Julian Alaphilippe (Francja/Quick-Step) 6

5. Ben Hermans (Belgia/BMC Racing Team) ten sam czas

6. Wout Poels (Holandia/Team Sky) 12

...

71. Łukasz Wiśniowski (Polska/Team Sky) 5.06

Klasyfikacja generalna:

1. Tim Wellens (Belgia/Lotto-Soudal) 12:09.00

2. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) strata 4 s

3. Nicolas Roche (Irlandia/BMC Racing Team) 9

4. Julian Alaphilippe (Francja/Quick-Step) 13

5. Ben Hermans (Belgia/BMC Racing Team) 16

6. Matej Mohoric (Słowenia/UAE Team Emirates) 22

...

67. Łukasz Wiśniowski (Polska/Team Sky) 5.16