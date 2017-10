Tour of Guangxi: Wellens triumfatorem, Wiśniowski 55.

Belg Tim Wellens (Lotto-Soudal) wygrał w Chinach wyścig kolarski Tour of Guangxi. Na 55. miejscu ukończył zawody Łukasz Wiśniowski (Sky). Na ostatnim szóstym etapie najszybszy był Kolumbijczyk Fernando Gaviria. Polak przyjechał na 25. pozycji.

Zdjęcie Tim Wellens /AFP

Gaviria zwyciężył po finiszu z peletonu wyprzedzając Włocha Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida) i triumatora poniedziałkowego etapu Holendra Dylana Groenewegena (Lotto-Jumbo). Wiśniowski, jedyny Polak w imprezie, był 25. w tym samym czasie co zwycięzca. Imprezę ukończył na 55. miejscu ze stratą 5.18 do zwycięzcy.

Wellens wygrał w 2016 roku Tour de Pologne.

Tour of Guangxi to pierwsze zawody rangi World Tour w Chinach od 2014 roku, kiedy to po raz ostatni zorganizowano wyścig Dookoła Pekinu. Impreza zakończy się we wtorek w Guilin.

Wyniki 6. etapu, Guilin - Guilin (168,1 km):

1. Fernando Gaviria (Kolumbia/Quick-Step Floors) 3:46.30

2. Niccolo Bonifazio (Włochy/Bahrain-Merida)

3. Dylan Groenewegen (Holandia/Lotto-Jumbo)



4. Andrea Guardini (Włochy/UAE Team Emirates)



5. Magnus Cort (Dania/Orica-Scott)



6. Max Walscheid (Niemcy/Team Sunweb)



...

25. Łukasz Wiśniowski (Polska/Sky) ten sam czas

Klasyfikacja końcowa, po 6 etapach:

1. Tim Wellens (Belgia/Lotto-Soudal) 20:59.49

2. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) strata 6 s

3. Nicolas Roche (Irlandia/BMC Racing Team) 11

4. Julian Alaphilippe (France /Quick-Step Floors) 15

5. Ben Hermans (Belgia/BMC Racing Team) 18

6. Matej Mohoricz (Słowenia/UAE Team Emirates) 24

...

55. Łukasz Wiśniowski (Polska/Sky) 5.18