Tour of Guangxi. Gaviria wygrał trzeci etap z rzędu, Wiśniowski - 76.

Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) wygrał dotychczasowe trzy etapy i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wyścigu Tour of Guangxi. W sobotę kolumbijski kolarz był najlepszy na trasie wokół Nanning. Łukasz Wiśniowski (Sky) zajął 76. miejsce.

Zdjęcie Fernando Gaviria /AFP

Podobnie jak w piątek, na finiszu Gaviria wyprzedził Niemca Maxa Walscheida (Team Sunweb). Trzeci był Duńczyk Magnus Cort (Orica-Scott).

W klasyfikacji łącznej przewaga Kolumbijczyka nad Szwajcarem Silvanem Dillierem (BMC Racing Team) wzrosła dzięki bonusom z pięciu do 13 sekund. Na trzeciej pozycji plasuje się Walscheid ze stratą 18 s.

Wiśniowski - jedyny Polak w stawce - spadł z 33. na 44. lokatę. Traci do lidera pół minuty.

Tour of Guangxi to pierwsze zawody rangi World Tour w Chinach od 2014 roku, kiedy to po raz ostatni zorganizowano wyścig Dookoła Pekinu. Impreza zakończy się we wtorek w Guilin.

Wyniki 3. etapu (Nanning - Nanning, 125,4 km):

1. Fernando Gaviria (Kolumbia/Quick-Step Floors) 2:41.57

2. Max Walscheid (Niemcy/Team Sunweb)

3. Magnus Cort (Dania/Orica-Scott)

4. Niccolo Bonifazio (Włochy/Bahrain-Merida)

5. Wouter Wippert (Holandia/Cannondale-Drapac)

6. Dylan Page (Szwajcaria/Caja Rural - Seguros RGA) ...

76. Łukasz Wiśniowski (Polska/Team Sky) - wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Fernando Gaviria (Kolumbia/Quick-Step Floors) 8:45.22

2. Silvan Dillier (Szwajcaria/BMC Racing Team) strata 13 s

3. Max Walscheid (Niemcy/Team Sunweb) 18

4. Dylan Groenewegen (Holandia/LottoNL-Jumbo) 24

5. Wouter Wippert (Holandia/Cannondale-Drapac) 26

6. Magnus Cort (Dania/Orica-Scott) 27

...

44. Łukasz Wiśniowski (Polska/Team Sky) 30