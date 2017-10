Tour of Guangxi. Dylan Groenewegen wygrał etap. Tim Wellens wciąż liderem

Holenderski kolarz Dylan Groenewegen z ekipy LottoNL-Jumbo wygrał piąty etap odbywającego się w Chinach wyścigu Tour of Guangxi. Liderem pozostał zwycięzca ubiegłorocznego Tour de Pologne Belg Tim Wellens (Lotto Soudal).

Zdjęcie Dylan Groenewegen /AFP

Groenewegen najszybciej finiszował z peletonu, wyprzedzając na mecie w Guilin triumfatora trzech odcinków Kolumbijczyka Fernando Gavirię (Quick-Step) oraz Duńczyka Magnusa Corta Nielsena (Orica). Jedyny Polak w stawce Łukasz Wiśniowski (Sky) zajął 44. miejsce.

Reklama

Tour of Guangxi to pierwsze zawody rangi World Tour w Chinach od 2014 roku, kiedy to po raz ostatni zorganizowano wyścig Dookoła Pekinu. Impreza zakończy się we wtorek w Guilin.

Wyniki 5. etapu, Liuzhou - Guilin (212,2 km):

1. Dylan Groenewegen (Holandia/LottoNL-Jumbo) - 5:04.21

2. Fernando Gaviria (Kolumbia/Quick-Step)



3. Magnus Cort Nielsen (Dania/Orica)



4. Mike Teunissen (Holandia/Sunweb)



5. Pierpaolo De Negri (Włochy/Nippo-Vini Fantini)



6. Roger Kluge (Niemcy/Orica)

...

44. Łukasz Wiśniowski (Polska/Sky) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Tim Wellens (Belgia/Lotto Soudal) 12:09.00

2. Bauke Mollema (Holandia/Trek) strata 6 s

3. Nicolas Roche (Irlandia/BMC) 11

4. Julian Alaphilippe (Francja/Quick-Step) 15

5. Ben Hermans (Belgia/BMC) 18

6. Matej Mohoric (Słowenia/UAE Team Emirates) 24

...

57. Łukasz Wiśniowski (Polska/Sky) 5.18