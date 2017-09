Tour of Britain. Caleb Ewan pierwszym liderem

Australijczyk Caleb Ewan (Orica-Scott) wygrał w niedzielę, po finiszu z peletonu, pierwszy etap kolarskiego wyścigu Tour of Britain i objął prowadzenie w klasyfikacji. Trzeci po pierwszym etapie jest Karol Domagalski (One Pro Cycling), tracący cztery sekundy do lidera.

Ewan wyprzedził Norwega Edvalda Boasson Hagena (Dimension Data) i Włocha Elię Vivianiego (Sky).



Z polskich kolarzy najwyżej sklasyfikowany na mecie etapu z Edynburga do Kelso (190 km) został Maciej Paterski (CCC Sprandi Polkowice) zajmując 16. miejsce, a na 49. pozycji ukończył odcinek Michał Kwiatkowski (Sky). Obaj otrzymali czas zwycięzcy, podobnie jak Kamil Gradek i Domagalski (One Pro Cycling). Straty ponieśli natomiast zawodnicy CCC: Łukasz Owsian - 1.50, Alan Banaszek - 7.30 i Marcin Białobłocki - 11.05.

Ośmioetapowy wyścig zakończy się w 10 września.